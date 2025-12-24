張文父母下跪！王婉諭：身為受害者家屬，我也許一輩子無法同理加害者

政治中心／黃韻璇報導

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。昨（23）日下午2時許，張文的遺體在北市懷愛館解剖，以釐清確切死因及採集檢體看是否有毒物反應等，解剖歷經約2小時多結束，張文父母步出解剖室後，「鞠躬下跪」替張文向社會大眾道歉。看到這幕，時代力量黨主席王婉諭表示，「身為受害者家屬，我也許一輩子都無法同理加害者。但身為一個母親，看著另一對父母絕望的眼淚，我的心情卻無比沈重」。

23日張文父母首度受訪，面對媒體大眾連說4次對不起，張文爸爸表示，「大家好，我們張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，以及對受害人及其家人無法彌補的傷害，很痛苦，我們想在此向大家說對不起，對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查，謝謝各位，接下來我們會全力配合司法的調查，謝謝各位」，並當場下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。

對此，時代力量黨主席王婉諭表示，看到新聞畫面裡，北捷中山事件兇手的父母在媒體鏡頭前下跪道歉。那兩個蒼老、顫抖的身影，在她腦海中徘徊了一整晚。她坦言，「身為受害者家屬，我也許一輩子都無法同理加害者。但身為一個母親，看著另一對父母絕望的眼淚，我的心情卻無比沈重。」

王婉諭忍不住設想，如果那是自己的孩子呢？我們耗費大半輩子的心血，把一個小小的生命拉拔長大，無非是希望他平安、善良、快樂。誰也不願意見證他們鑄下大錯，更不願意看見他走入深淵，成為傷害社會的利刃。王婉諭直言，理智上，我們都知道，成年的孩子要為自己的行為負起完全的責任；但感性上，如果自己是他的父母，面對孩子犯下的滔天大錯，那種「我養出了殺人犯」的罪惡感，絕對會將她淹沒。所以她理解為什麼張文父母會覺得有必要出來道歉，因為那是為人父母最本能、最心碎的選擇，但或許也是現在唯一能做的承擔。

王婉諭希望大家不要去肉搜、去逼問加害者的家屬。（圖／王婉諭辦公室提供）

然而王婉諭反問「這真的能解決問題嗎？」她提到，這兩天自己懇切地拜託大家不要去肉搜、去逼問加害者的家屬，並不是因為要淡化事件，更不是覺得家庭背景不重要。而是因為在這些憤怒之後，我們更需要的是真相，以及一個更完整的理解。她強調，一個人的崩壞絕非一朝一夕，所以生命史的爬梳是痛苦但必要的工程，更是一種專業，在走向毀滅之前，或許有很多個時刻故事有機會變得不一樣。是在家庭？在學校？在職場？還是軍隊中？他是怎麼一步步走向今天的？我們目前一無所知。這才是司法、行政機關應該要找出的答案，更是預防下一次悲劇，社會真正需要的解藥。

此外，王婉諭表示，在這片混亂與傷痛中，最讓她動容的，是受害者余先生母親的一席話。她在兇手父母道歉前就說：「希望社會大眾不要再去苛責兇手的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。」這種理解，是一種極其艱難，卻無比偉大的決定。這世界上，每個受害者家屬，都有屬於自己療傷的步調，也有屬於自己定義的正義。對於這份善良與大度，她請求社會多給他們一點溫柔，給他們一點時間，去找尋屬於他們的平靜。

最後，王婉諭透露，這幾天有人問她：「經歷過這麼多，如果只能留下一段話給這個社會，妳會說什麼？」她說自己的答案很簡單，也是用生命換來的體悟：「請珍惜每一天，請把握每個當下，把時間留給你的父母、你的孩子、你愛的人。不要吝嗇你的擁抱，記得向他們道歉、道謝、道愛。因為你永遠不知道，明天和意外，哪一個會先到。生而為人，很幸福卻也很不容易，別留下遺憾吧。」

