張文父母下跪2度「對不起」 兒隨機殺人奪3命：無法彌補傷害損害

張文隨機殺人案相驗，張文父母鞠躬下跪道歉。廖瑞祥攝



台北市19日發生隨機殺人釀4死11傷，造成社會恐慌。今天（12／23）張文遺體相驗，張文爸爸媽媽也到場，驗屍完成後，張文父母也出面道歉了，表示對受害人家屬造成無法彌補的傷害，將會全力配合司法調查。

張文的父母在23日配合檢警相驗遺體後，雙膝下跪，向被害人家屬和社會道歉。廖瑞祥攝

張文父母表示，「大家好，我們是張文的爸爸媽媽，張文犯下滔天大禍，對社會成嚴重損害，對受害人家屬造成無法彌補的傷害，我們想在此說聲對不起，（雙親雙膝下跪後站起），再說一聲對不起，接下來全力配合司法調查。」

