張文父母二度道歉後突下跪 余家昶母呼籲：別指責凶嫌家人

台北車站和中山區誠品南西店上週五（19日）晚間發生駭人隨機殺人案，嫌犯張文以煙霧彈、縱火製造混亂，然後持刀襲擊路人，最後墜樓身亡，含凶嫌在內共造成4死11傷，檢方今（23日）下午對張文進行解剖，張文父母現身第二殯儀館，結束後面對大批媒體，先是二度鞠躬道歉，接著突然下跪，兩人將頭低得不能再低，表示接下來將全力配合司法調查。

張文父母今天現身殯儀館時，兩人緊靠彼此，不發一語低調快步進入殯儀館，結束後面對大批媒體，張文父母鞠躬道歉，並發表簡單的談話，表示「我們是張文的爸爸媽媽，張文犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重損害，以及對受害者及其家屬造成的傷害和痛苦，我們想在此跟大家說對不起」，接著再度重述「對不起」後突然下跪道歉，將身軀彎得不能再低，並強調接下來會全力配合司法調查。

而在北車勇於對抗張文不幸喪命的57歲余家昶，其80餘歲的老母親已得知兒子過世消息，她今天受訪表示，雖然失去兒子很難過，但同時以他為榮，雖然不知道張文的犯案動機，但是張文也已經往生了，她呼籲社會大眾：「希望大家給他的爸爸媽媽一個安慰，事情是兒子做的，跟爸爸媽媽沒有關係，願他的爸爸媽媽身體健康、事事如意，全國都平安。」

