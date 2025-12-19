張文父母凌晨做完筆錄沈默進家門 大批警力入內搜索找跡證

張文父母製作筆錄後，於凌晨0時許返回住處，大批警力也跟著入內搜索。（圖／周志龍攝）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文先是到台北車站丟擲煙霧到並砍傷57歲俞姓男子，又到中山站丟擲煙霧彈砍7人，他自己則墜樓身亡，釀成4死5傷悲劇，張文父母晚間7時許被接到北市製作筆錄，並於凌晨0時許返回楊梅住處，大批警力則守候多時，現已持搜索票入內調查。

據了解，張文平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈，先後共砍傷7人，他則在圍捕中墜樓喪命，最終釀成4死5傷悲劇。

張文與父母則斷聯多時，張家父母19日晚間7時許先是被載到北市中山警分局中一派出所製作筆錄，20日凌晨0時許返回住處，隨車直接開進社區內，桃園和北市刑警則守候多時，現已持搜索票入內調查，正釐清兇嫌是否有留下蛛絲馬跡。

大批警力在張家外等候多時，也持搜索票入內調查。（圖／周志龍攝）

