張文父母得「變賣家產」賠償受害者家屬？ 律師解答了

台北市19日晚間發生無差別攻擊事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山商圈持刀砍人，造成4人死亡、11人受傷。有網友提出疑惑，「張文父母是否需要變賣家產賠償受害者家屬？」對此，律師顏紘頤發文解答。

張文犯隨機殺人案，逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

顏紘頤在臉書粉專「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」發文表示，社群平台上有人詢問，張文的父母是否需要變賣家產，去賠償給受害者家屬？許多人說不用，理由是罪不及家人，但他直言「這個答案並不完全正確，說要賠償的人也不一定是看了灑狗血的劇智力堪憂。」

張文雙親赴警局製作筆錄。（圖／中天新聞）

顏紘頤進一步指出，台灣現行繼承法制是採概括繼承有限責任的限定繼承，張文的繼承人也要繼承他這次行為所造成的全部損害賠償責任，但還是可以主張「限定繼承」或「拋棄繼承」來減輕或免除責任。

顏紘頤提到，從新聞上來看，張文應該是沒有積極遺產可以賠償被害人，所以他的繼承人（應該是父母）依法要繼承他的賠償責任，除非他的父母沒有拋棄繼承，又有無法主張限定繼承的事由，才需要變賣家產去賠償被害人。

顏紘頤說明，因此除了各項撫卹之外，被害者可能就只有犯罪被害補償金的補償（180萬元），這很無奈也很現實，且之前三峽大車禍的被害人也是類似的情形，「只能建議各位朋友盡量以各項保險（尤其是意外險）來保障自己及家人了。」

