張文父母悲痛自責 徹夜配合警搜索.釐清案情

台北市 / 綜合報導

這起隨機攻擊事件，除了讓被害者家屬悲痛欲絕，嫌犯張文的父母，同樣也因為這起悲劇，悲痛又自責，案發當晚，他們就從桃園動身前往台北製作筆錄，深夜返回桃園，協助警方搜索兒子的物品後，再度前往警局協助釐清案情，今(20)日上午，張文的父母則現身殯儀館相驗，兩人以帽子口罩遮臉，仍舊不發一語，但他們向警方表示，與張文已經2年沒有聯繫，兒子為何會做出這樣的事情，他們也無從得知。

記者VS.張文父母說：「有知道兒子的近況嗎，有了解兒子為什麼做出這種事嗎。」壓低帽沿，快步走進相驗室，夫妻兩人始終不發一語，他們就是台北隨機攻擊案嫌犯張文的父母。

廣告 廣告

記者VS.張文父母說：「有知道兒子的狀況嗎。」神情疲憊，強忍悲痛自責的情緒，案發當晚，張文父母一接到消息就從住家，前往台北製作筆錄，深夜返回桃園後，兩人協助警方，搜索兒子留在家中的物品，隨即再度前往警局協助釐清案情。

據了解張文的父母，平時居住在桃園，是工程師與會計師，張文還有一個哥哥，平時住在高雄，父母透露與小兒子已經兩年未曾聯繫。鄰居說：「講說不常回家了....」，張文曾是志願役軍人，2022年因酒駕遭汰除後，工作不穩定，期間曾擔任過保全，今年1月開始到台北租屋，但據警方調查，他從去年起就沒有工作，房租開銷，疑似是由父母協助支付。

台北市政府警察局長李西河說：「他住家也沒有(留下)隻字片語，也對社會沒有表達任何的語言，或是任何的想法，他的父親母親表示，(張文)後來就跟家人沒有聯絡，所以以前都滿正常。」平板電腦沒有筆記本沒有隻字片語，搜索他的住家，他沒有表達語言跟想法，父母說汰除後小孩就怪怪的，目前警方掌握張文唯一留下的筆跡，是在從軍時寫下的酒駕的悔過書，用心栽培的孩子一夕之間，成為無差別攻擊案凶嫌，張文的父母不只心痛自責，也比任何人都想知道，為何鑄下如此大錯。

原始連結







更多華視新聞報導

張文傷人案議員籲善用細胞簡訊示警 北市允研議

張文隨機傷人案 百貨業者強化一線人員安全教育訓練

高鐵遇小孩狂踢椅背！父母竟回應1句 網怒轟：不是厭童 厭的是沒家教

