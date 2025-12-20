張文父母抵達二殯！ 全程低頭不發一語、快步穿越媒體進入相驗室
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
台北車站、中山站昨（19日）晚間發生隨機恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後逃亡過程中被警方包夾，最終在南西誠品墜樓身亡，事件共計造成4死（含兇嫌）11傷。今（20）日上午9時40分，張文的父母抵達台北市第二殯儀館進行遺體相驗，兩人面對現場媒體追問全程不發一語、僅低頭快步進入相驗室。
張文的父母今日清晨由警方陪同再度北上，上午9時40分抵達台北市第二殯儀館進行遺體相驗，只見兩人身穿深色上衣、配戴口罩全程低頭不語，面對現場記者提問：「有想要代替兒子幫忙道歉嗎？」以及是否有話要對3名無辜的受害者說，也均未給予回應，僅快步穿越媒體進入相驗室。
檢方今日進行相驗，重點將確認張文墜樓後的致命傷，以及對張嫌生前的身體狀況進行詳細採驗，以確認張嫌犯案當下的意識狀況，釐清是否有受到毒品或精神藥物影響所致。
◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！
