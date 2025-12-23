張文父母歉「與惡」台詞掀熱議 謝瓊煖：別帶入現實

北捷隨機攻擊案，讓演員、歌手紛紛沉痛發聲。（圖／翻攝自謝瓊煖臉書）





台劇《我們與惡的距離》當年以隨機殺人案件為題材，引發社會高度討論。如今張文父母出面為兒子道歉，劇中「加害者家屬」的台詞也再度被翻出討論。飾演殺人犯母親的謝瓊煖，也談起北捷隨機攻擊案，認為每起事件都是獨立的，不會將角色帶入現實生活，也呼籲社會不必過度渲染，只要學習保護自己即可。

劇中兒子犯下殺人案後，謝瓊煖飾演的角色一家，背負「殺人犯家屬」的沉重標籤。北捷隨機攻擊事件發生後，也讓台灣首部以隨機殺人為主題的戲劇《我們與惡的距離》，再度引發討論。

演員謝瓊煖：「沒有耶，我沒有聯想到那邊，因為我覺得每一個事情都有它自己的理由，只是外人不一定會知道。」

巧合的是，2019年《我們與惡的距離》播出完結後，粉絲見面會正是在誠品南西舉行，如今地點再被提起，也讓劇中片段重新受到關注。

演員謝瓊煖：「不要過度地渲染事件，學習保護自己就好。」

演藝圈也陸續發聲。身為多場大型活動主持人的Lulu表示，未來上台時會更加留意安全。

藝人Lulu黃路梓茵：「好像能做的也不多，所以後來想一想，我們能做的事情就是珍惜當下，大型活動的安全可能就要交給維安。」

不少藝人也發文哀悼。歌手辛曉琪寫下文字，感謝北捷事件中第一時間挺身而出、英勇犧牲的余家昶，以及所有守護他人的英雄。

歌手辛曉琪：「這次事件當中，犧牲的人我都覺得非常痛心，讓人感動的是，現場還有台大的一位醫師和他的女兒，即時對大家進行搶救。」

北捷隨機攻擊案，讓演員、歌手紛紛沉痛發聲，因為沒有人希望戲劇中的悲劇，真實發生在生活之中。



