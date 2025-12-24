張文父母殯儀館跪地道歉 兄長留卡片悼念余家昶：感謝余母大愛包容

疑似張文兄長於北捷留下卡片給余家昶及余母。翻攝畫面

台北捷運連續攻擊案釀成4死11傷，引發社會震撼。凶嫌張文日前墜樓身亡，檢警於23日在台北市第二殯儀館進行相驗程序，張文父母雙雙現身，相驗結束後當場向外界鞠躬，隨後跪地連續三度致歉，表示對社會造成重大傷害深感愧疚，並強調將全力配合後續所有司法程序。

除張文父母外，外界也發現，疑似張文兄長近日前往台北車站設置的「英雄余家昶」悼念處獻花，並留下署名為「張嫌兄長」的卡片，內容全文向余家昶及其母親表達歉意與感謝，引發外界關注。

廣告 廣告

卡片中提到，張文兄長自認立場尷尬，甚至認為自己「沒有資格」現身致意，但在看到余母面對巨大傷痛，仍選擇以大愛與包容回應社會後，決定即便遠在南台灣，也要親自北上，將花束與心意送達。他在文中坦言，連日來持續關注社會輿論，理解各界對「加害者家屬責任」的不同立場，並認為受害者本就有權利質問為何悲劇未能被預防。

卡片也提及，社會中充斥霸凌、挫折與各種不幸，有人能將壓力化為成長動力，也有人無法承受而走上歧途；對此，余母身為受害者家屬，仍選擇將善意留給加害者家屬，甚至擴及整個社會，令其深受觸動。

張文兄長在卡片最後表示，外界或許會質疑其動機，認為是作秀或乞求原諒，但他強調並不在意外界觀感，只希望能親口向余母致謝，感謝她將余家昶帶來世上，「為混亂的社會帶來一絲正義與善良」，並再次表達對余母大愛與包容的敬意。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

殺人計畫藏平板！張文沉迷日本動漫、狂玩「角色扮演手遊」 警看傻：個性超兩極

張文恐攻殺人案第6天 檢警出動「特殊儀器」重回南西誠品頂樓還原現場

張文父母下跪道歉「犯下滔天大禍」：對不起受害人、家屬及社會大眾