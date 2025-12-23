張文父母現身下跪道歉 鏡頭前連道三聲「對不起」：造成無法彌補的傷害

男子張文19日在台北犯下隨機攻擊兇案，釀成4死11傷慘劇，並於犯案後墜樓身亡。法醫今（23）日於第二殯儀館解剖張文遺體，釐清死因與是否有毒品或藥物反應，以助檢警追查行兇動機，張文父母也出席，並在結束後面對媒體表示，向社會與受害者造成無法彌補的傷害，下跪道歉並連道三聲「對不起」。

張文父母於相驗程序結束後步出解剖室，面對媒體鏡頭，張父表示，「張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，對受害人及家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，我們在此向大家說對不起。」

張文父母下跪致歉。（顏麟宇攝）

張文父母隨後鞠躬及下跪致歉，連道三聲對不起，並強調接下來會全力配合司法調查，隨後便搭車離開。

根據報導，張父是竹科退休工程師，張母則是任職於傳產的會計人員。而張文在被軍隊汰除、離職保全業後就無收入，期間張母擔心兒子生計而資助其生活，不料卻成為張文策畫這起悲劇的犯案資金。

