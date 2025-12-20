張文父母現身！發聲：長達2年多未聯繫 哥哥也不知近況

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

27歲男子張文昨（19）日在北捷台北車站、中山站丟擲煙霧彈、持刀砍人，還闖入誠品南西店，最後墜樓身亡，而案發之後，張的父母也前往台北市配合警方調查，並在做完筆錄後於凌晨返家，北市刑大警員也持搜索票到場，進入張文父母家中搜索，釐清兇手犯案動機，稍早張的父母則是再度由警方陪同北上，協助警方釐清案情。

而對於兒子犯案，張文父母則是表示和兒子長達2年多未聯繫，平日根本不知道近況，也未同住，接獲消息後才得知涉案者為自己兒子，也不知道兒子為何做這麼嚴重的事件。

此外，張文還有一名住在高雄的哥哥，也透露並不了解弟弟的狀況，對弟弟近況也不知情。

