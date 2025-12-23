社會中心／徐詩詠報導

張文日前在北市犯下多起縱火與隨機殺人案，消息曝光後震驚台灣社會，張文後續在警方包圍下墜樓身亡。如今張文遺體也進行解剖，其父母在步出二殯後，在鏡頭前多次下跪向社會道歉。對此，媒體人詹凌瑀指出心裡真的五味雜陳，更多的是難過，稱張文把最沉重的爛攤子，留給活著的爸媽。

詹凌瑀指出，這對年邁的父母在鏡頭前下跪、鞠躬，顫抖著說出「犯下滔天大禍」。但這場大禍，不是他們闖下的。張文已經27歲，是一個完全的成年人。他選擇在北捷隨機奪走三條無辜的人命，毀了三個家庭，最後選擇自我結束生命，看似一了百了，但他把最沉重的爛攤子、社會的指責、受害家屬的悲痛，全部甩給了還活著的爸媽。

張文父母當眾下跪道歉！媒體人嘆「爛攤子甩給爸媽」：別折磨老人家

張文在北市隨機殺人釀3民眾枉死。（圖／翻攝畫面）

對於人們口中的「家教」詹凌瑀不諱言父母真的能為一個已經27歲、思想獨立的成年靈魂負全責嗎？她認為，真正的成年，是敢做敢當，是能夠承擔自己行為的後果，而不是在鑄下大錯後撒手人寰，讓白髮人跪在地上替你贖罪。看著這一幕，只覺得好沉重。願逝者安息，也願罪責能回歸到個人，別再折磨活著的老人家。





