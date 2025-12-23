張文父母當眾下跪！媒體人嘆「爛攤子甩給爸媽」：別折磨活著的老人家了

記者楊士誼／台北報導

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

北捷台北車站、中山站隨機殺人案造成兇手張文在內四人死亡，張文的遺體今（23）日解剖，張的父母更在媒體面前雙雙下跪，替兒子的罪行道歉。資深媒體人詹凌瑀表示，大禍不是他們，而是成年的兒子闖下的，奪走三條人命後自我了斷，但卻把爛攤子、受害家屬的悲痛與社會指責全都甩給爸媽，「願罪責能回歸到個人，別再折磨活著的老人家了」。

張的遺體在北市懷愛館解剖，解剖歷經約2小時多結束，張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，向社會大眾道歉。張的父母稱，張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，以及對受害人及其家人無法彌補的傷害，很痛苦，「我們想在此向大家說對不起，對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查」。

廣告 廣告

詹凌瑀發文指出，看著這張照片，心裡真的五味雜陳，更多的是難過。這對年邁的父母在鏡頭前下跪、鞠躬，顫抖著說出「犯下滔天大禍」。但這場大禍不是他們闖下的。她指出，張文已經27歲，是一個完全的成年人，他選擇在北捷隨機奪走三條無辜的人命，毀了三個家庭，最後選擇自我結束生命，「看似一了百了，但他把最沈重的爛攤子、社會的指責、受害家屬的悲痛，全部甩給了還活著的爸媽」。

詹凌瑀直言，大家常說「家教、家教」，但說實話，父母真的能為一個已經27歲、思想獨立的成年靈魂負全責嗎？她認為，真正的成年，是敢做敢當，是能夠承擔自己行為的後果，而不是在鑄下大錯後撒手人寰，讓白髮人跪在地上替你贖罪。「看著這一幕，只覺得好沈重。願逝者安息，也願罪責能回歸到個人，別再折磨活著的老人家了」。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

快訊／桃機、桃捷遭恐嚇！收訊息「沿線放置炸彈」桃捷證實：加強巡邏

看到刀為何不跑？還原逃命過程 目擊者心碎發聲：別再用上帝視角苛責了

桃檢火速起訴！桃園男留言「真的有人做了我想做的事情」建請從重量刑

蕭姓騎士僅補償180萬 勞動局：職災補償40月薪

