張文父母稱2年沒聯絡！ 警搜老家帶回電腦手機3物品

連續攻擊事件發生後，嫌犯張文的父母在深夜來到北市刑大應訊，面對記者追問，始終不肯透露半句話，不過因為張文這年來，很少和親友聯繫，警方來到張文位在桃園老家搜索時，找出他曾經使用過的日記本以及手機、電腦帶回鑑識，要釐清作案動機。

記者：「你常跟兒子有聯繫嗎？可以稍微講一下嗎？」一走出警局 ，媒體瞬間蜂擁而上，面對鏡頭及記者追問，始終低頭不語，他們就是台北連續恐怖攻擊事件嫌犯張文的父母。

19號台北車站及中山站發生隨機砍人和丟擲煙霧彈事件，造成4死11傷。嫌犯張文畏罪墜樓身亡，警方當下先是在他隨身包包裡，搜出四把刀及一顆汽油彈。張文父母北上應訊後，再度跟隨北市刑大警方回到位於桃園老家進行搜索，只見深夜中，警方動作一刻都不敢停下忙進忙出。

北市刑大第二偵查隊長陳冠良：「有三樣物品，可能跟他的生長背景有關係，我們留下來做紀錄。」

根據了解，張文長期沒回老家，與親友至少2年沒有聯絡，還有一名哥哥在高雄工作，因此留下案件相關物品並不多，傳出犯案後遺留下筆記本，目前也送交鑑識。

警方調閱他17日到19日的行動軌跡，發現他都是單獨一人，初步排除有共犯。警方將所有採集到的物品帶回，持續抽絲剝繭，要追查出張文犯案動機。

