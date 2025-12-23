張文父母身分起底！父為竹科退休工程師 母親溺愛3年匯82萬

（記者張芸瑄／綜合報導）桃園27歲男子張文在台北車站及南西誠品犯下連續攻擊案，造成4死11傷震驚全台。警方持續追查其金流來源，發現最大資助者竟是他的母親。調查顯示，張母自2023年至2025年間，共匯款約82萬元給兒子，甚至在張文未主動聯繫的情況下，仍代繳停車費與驗車費，顯示母親對兒子極為溺愛。

根據警方調查，張文曾在台中擔任保全，月薪約3.9萬元，但僅工作一年便離職，之後因妨害兵役罪遭桃園地檢署通緝。2025年初，他北上至台北市中正區公園路租屋，並於本月19日持刀及煙霧彈展開隨機攻擊，造成多人死傷，最後從南西誠品頂樓墜樓身亡。

圖／警方發現，張文最大資助者竟是他的母親。（翻攝 記者爆料網）

張文出身家庭背景良好，父親是竹科退休工程師，母親任職於傳統產業會計職務，哥哥則在高雄擔任工程師。警方比對金流後發現，張母在2023年間曾一次匯款45萬元給張文；2024年至2025年10月止，又陸續以每季3至4萬元不等的金額接濟生活費，甚至在2024年底至2025年初短短4天內連續匯出10萬元。3年間合計資助金額達82萬元。

警方同時清查張文名下4個帳戶，分別為台銀、中信、元大與郵局，除台銀帳戶餘額約7千元外，其餘帳戶僅剩個位數或零星餘額，郵局帳戶甚至僅剩39元。研判他將大部分資金用於繳房租與購買作案工具。警方強調，將持續追查其他可疑金流與金主來源，以釐清是否有人提供額外支援或涉入共謀。

