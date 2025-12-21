張文父母需要「變賣家產」賠償被害人？ 律師解答了

張文已2年多沒與家人聯繫。（圖／翻攝畫面）

台北捷運台北車站及中山商圈19日發生重大恐怖攻擊事件，27歲男子張文使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。對此，就有人好奇問道「張文父母是否需要變賣家產賠償受害者家屬」，不少人主張因「罪不及家人」不必賠，而律師顏紘頤則認為，「這個答案並不完全正確，說要賠償的人也不一定是看了灑狗血的劇智力堪憂。」

顏紘頤在臉書粉專「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」發文表示，社群平台上有人詢問，張文的父母是否需要變賣家產，去賠償給受害者家屬？許多人說不用，理由是罪不及家人，但他認為「這個答案並不完全正確，說要賠償的人也不一定是看了灑狗血的劇智力堪憂。」

顏紘頤指出，台灣現行繼承法制是採概括繼承有限責任的限定繼承，張文的繼承人也要繼承他這次行為所造成的全部損害賠償責任，但還是可以主張「限定繼承」或「拋棄繼承」來減輕或免除責任。

顏紘頤提到，從相關來看，張文應該是沒有積極遺產可以賠償被害人，所以他的繼承人（應該是父母）依法要繼承他的賠償責任，除非他的父母沒有拋棄繼承，又有無法主張限定繼承的事由，才需要變賣家產去賠償被害人。

顏紘頤說，因此除了各項撫卹之外，被害者可能就只有犯罪被害補償金的補償（180萬元），這很無奈也很現實，且之前三峽大車禍的被害人也是類似的情形，「只能建議各位朋友盡量以各項保險（尤其是意外險）來保障自己及家人了。」

據了解，張文是桃園人，原先與父母、哥哥住在楊梅區一棟3層樓的透天厝，而他平時在台北車站附近租屋。張文的哥哥在高雄工作，偶爾會回桃園探望父母，與張文已有5年沒聯絡，不清楚他的居住地及活動狀況；張文則不顧家人反對當兵，但在2022年因酒駕被汰除，幾乎沒有再回家，其父母最後得知的消息是兒子在當保全。

張文父母說，曾經想找過張文，卻怎樣也找不到，從來沒有想過會發生這種事情，僅覺得兒子平常表現都沒有異狀，所以根本出乎意料之外，如今因兒子釀下大禍，他們也只能不斷拭淚。

不過，張文在2024年6月離職後，就沒有任何薪資申報紀錄，根據警方調查，其母親偶爾會小額匯款給他，目前還未發現有其他外人資助紀錄，因此警方也正在追查張文離職後的經濟來源。

