社會中心／綜合報導

台北市台北車站及中山商圈於19日晚間發生震撼社會的隨機暴力事件。27歲男子張文先在現場丟擲煙霧彈，隨後持長刀對不特定民眾發動攻擊，造成3人不幸喪命。行凶後，張文一路逃往誠品南西百貨，最終衝上頂樓墜樓身亡，警方目前仍持續追查張文的犯案動機及實際死亡原因。今（23日），檢察官會同法醫對其遺體進行解剖，整個過程約耗時2小時。解剖結束後，張文的父母現身殯儀館，當場跪地向社會大眾致歉。不過，面對媒體追問多年來與兒子是否斷聯等相關問題，兩人未作回應，隨即快步離去。

廣告 廣告





曾金援82萬…張文父母「哽咽下跪」道歉！被問兒子「生前關鍵1事」快閃離去

張文在北市中山區縱火前，曾經在1間便利商店拿出千元現金買了1瓶豆漿，並短暫待在店內座位區10分鐘。（圖／翻攝畫面）









今（23日）下午，張文的父母現身參與遺體解剖相驗，面對媒體表示「大家好，我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重損害，以及對受害人及其家屬造成的傷害、痛苦，想在此跟大家說對不起」，隨後當場下跪鞠躬致歉，並強調未來將全力配合司法調查。不過，對於媒體進一步詢問案件相關細節，兩人均未作出回應。當被追問是否多年來與兒子失去聯繫等問題時，張文父母依舊保持沉默，隨即快步離開現場。

曾金援82萬…張文父母「哽咽下跪」道歉！被問兒子「生前關鍵1事」快閃離去

當被追問是否多年來與兒子失去聯繫等問題時，張文父母依舊保持沉默，隨即快步離開現場。（圖／翻攝畫面）









台北市刑大今（23日）公布最新調查結果，外界關注的「犯案經費來源」已有初步釐清。警方表示，張文離開保全公司後，所持有的資金主要來自母親多次匯款，包含早期的一筆45萬元及後續定期提供的生活費，加總同樣接近82萬元，讓張文即便沒有收入，也能負擔房租與日用開銷，而這些金錢最終大多流向購置刀械、煙霧彈、汽油等作案工具。進一步的支出比對顯示，他今年1月以每月約1萬7千元租住公園路一帶，並從2024年3月起陸續購買大量武器，包括10把俗稱「藍波刀」的短刀和3把長刀；警方掌握，最後購入的長刀正是在入住新租屋後取得。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：曾金援82萬…張文父母「哽咽下跪」道歉！被問兒子「生前關鍵1事」快閃離去

更多民視新聞報導

遭傳「第五縱隊」國安局急回應！張文「帳戶剩數十元」金流曝光

這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點

張文金流「靠這人」領82萬！「父母背景不簡單」家世被起底

