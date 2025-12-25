張文父母「恐患憂鬱症」 醫：高度創傷、但又無法表達痛苦

張文在台北車站和中山商圈犯下隨機攻擊事件後，其父母在公開場合下跪致歉，精神科醫師指出，加害者父母承受的心理創傷強度不亞於直接受害者家屬，這種高度羞愧與暴露的情境會被大腦記憶為創傷事件，長期可能出現憂鬱症、自我懲罰傾向、情緒麻木或解離反應，只是社會較少允許他們表達痛苦。

張文在台北車站和中山商圈犯下隨機攻擊事件後，其父母在公開場合下跪致歉。（圖／塗豐駿攝）

精神科醫師楊聰財說明，極端的罪疚感與自責會讓加害者父母認為是不是自己沒教好小孩，這是一種非理性的責任內化，心理學稱為「過度責任歸因」，即把不可控事件全歸因於自己，加害者父母會承受很大的心理壓力。

廣告 廣告

楊聰財表示，即便他們不是直接目擊者，也可能出現「替代性創傷」，屬於「創傷後壓力反應」的一種，可能症狀包括反覆想起新聞畫面或關鍵字、失眠、惡夢、看到捷運、刀具、警車就強烈焦慮、心跳加快、胸悶、恐慌等，尤其「下跪道歉」本身對心理來說是一個高度羞辱與暴露的情境。

當社會選擇對家屬施加道德暴力時，創傷只會擴散而不會終止。 （示意圖／Pexels）

楊聰財提醒，當社會選擇對家屬施加道德暴力時，創傷只會擴散而不會終止，理解加害者家屬的痛苦並不是為加害行為開脫，一個成熟社會不是沒有憤怒，而是知道憤怒不該指向無辜者。楊聰財說，父母在長期羞愧感之下會侵蝕自我價值感，是慢性心理創傷的核心，高度可能留下長期後遺症，如慢性憂鬱症、複雜性哀傷，因為他們同時失去孩子又無法被允許哀悼。

延伸閱讀

俄將領才被炸死！莫斯科再傳爆炸 警盤查可疑男遭炸彈攻擊3亡

一夜搬空！河南最大保時捷中心突停業 員工遭欠薪消費者求償無門

台灣人狂訂1500根！日本「鋼鐵香蕉」聖誕節爆單 網笑：醫生怕爆