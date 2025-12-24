張文爸媽下跪道歉！呂秋遠：不需要對兇嫌父母公審

台北車站隨機殺人案發生後，社會各界持續關注事件發展。19日晚間發生的這起重大刑案，共造成4人死亡、11人受傷的嚴重傷亡。27歲兇嫌張文在警方圍捕過程中墜樓身亡，檢警於23日在台北懷愛館進行遺體解剖。

張文父母在解剖現場首度面對媒體受訪。兩位年邁的父母當眾下跪，連續說出四次對不起。張文父親表示，兒子犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，對受害人及家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，因此向大家道歉。

首位罹難者余家昶的85歲高齡母親，在承受喪子之痛的同時，展現令人動容的寬容態度。她在接受訪問時明確表示，這件事是張文個人所為，與其父母沒有關係，懇請社會不要責怪張文的父母。

廣告 廣告

律師呂秋遠針對此事在臉書發表長文。他指出，張文父母下跪的畫面讓許多人感到心酸與悲傷。呂秋遠強調，成年子女的行為，無論在刑事或道德層面，都不應由父母承擔責任。他認為，沒有父母能預知子女未來的行為，也沒有父母希望養出罪犯。

呂秋遠以美國連續殺人犯達默案例對比東西方文化差異。達默的父親是位化學家，在兒子犯行曝光後選擇接受心理諮商，並撰寫《一個父親的故事》一書，承認自己作為父親的失敗，但從未公開道歉或下跪。1994年達默在獄中遇害後，其父親銷聲匿跡，媒體也未持續關注。

呂秋遠認為，東亞文化中，當成年子女犯罪且無法親自面對時，道歉與承擔的角色往往落在父母身上。他呼籲社會停止對兇嫌父母的公審，並建議提供他們心理諮商等協助。

更多品觀點報導

張文爸媽下跪道歉！王婉諭：「養出殺人犯」罪惡感將人淹沒

高雄市衛生局為台灣鯛魚排錯誤檢驗鄭重致歉

