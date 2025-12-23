張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！

記者李鴻典／台北報導

男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

陳宇安律師說，實在不知道為什麼大家要去追殺張文的父母；她表示，張文已經27歲了！已經是個成年人，而且離家兩年多跟家中甚少聯絡，父母根本不知道他在做什麼。

陳宇安律師表示，有人質疑沒聯絡，張媽媽怎麼還會給兒子錢？她說，其實她覺得有沒有聯絡跟有沒有給錢是兩回事；就算跟父母鬧翻，媽媽捨不得還是會匯錢給小孩，就是匯錢給一個離家生活的兒子，這不是很正常的事情嗎？

陳宇安律師也說，張文媽媽又不知道他兒子有什麼犯罪計畫，怎麼現在講得好像媽媽在資助兒子犯罪一樣？

陳宇安律師還表示，看到張文父母出來下跪道歉，讓她想到好幾年前有個台灣留學生在日本殺人，他的老父親示知名日本料理店的老闆，老爸爸也是出來哭著為兒子道歉 ，他們也剛死了一個兒子，他們可能也不知道發生了什麼事情，不知道兒子為什麼會變這樣。

陳宇安律師直言，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！

不良行為，請勿模仿！

