張文爸媽下跪道歉！王婉諭：「養出殺人犯」罪惡感將人淹沒

12月19日台北市發生重大隨機攻擊事件，兇手張文在台北車站及中山商圈犯案，造成4人死亡、11人受傷的慘劇，張文隨後墜樓身亡。檢警於23日在台北市第二殯儀館進行遺體解剖，張文父母首次公開露面。

張父在現場表示，兒子犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，也對受害者家屬造成無法彌補的傷害。兩位老人家隨即下跪，連說四次對不起，向社會大眾及受害者家屬致歉。張父承諾將全力配合司法調查。警方為釐清案發動機，預計24日上午前往誠品南西店進行現場重建。

此事件在社會引發廣泛討論。時代力量黨主席王婉諭發文表示，看到兇手父母下跪的畫面令她心情沉重。她引用《我們與惡的距離》台詞：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯。」王婉諭認為，成年子女應為自己行為負責，但身為父母面對孩子犯下大錯的罪惡感，必然令人難以承受。

王婉諭特別提到受害者余先生母親的發言最令她動容。余母在兇手父母道歉前便表示，希望社會大眾不要再苛責兇手的父母親，祝福他們能夠放下，平安過日子。王婉諭認為這種理解極其艱難卻無比偉大。

王婉諭呼籲社會不要肉搜或逼問加害者家屬，她認為更重要的是找出真相和完整理解。一個人的崩壞絕非一朝一夕，需要專業的生命史爬梳，找出在家庭、學校、職場或軍隊中，究竟發生什麼事讓張文走向毀滅。這才是預防下一次悲劇的關鍵。

