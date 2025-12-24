張文爸媽下跪道歉！白冰冰見狀不捨 「父母不需一輩子背罵名」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

白曉燕基金會成立28周年，4年前白冰冰卸下白曉燕基金會董事長職務，由熱心公益的林文勝先生接掌，日前也舉行了董事會，在警政署長張榮興的見證之下，選出新任董事長周龍田，白冰冰也找來好友曾玉葉、陳美岫擔任新任董事。雖然白曉燕案案發至今已28年，但白冰冰很關心當年殉職員警曹立民遺孀近況，也藉董監事會議尋求警方協助，在得到對方同意下，她也聯絡上對方。

白冰冰（前排左四）與丁文祺（前排左起）、黃肇嘉、林文勝、警政署長張榮興、周龍田、張炳煌、陳淑貞、林文堃等人，一同出席白曉燕基金會董事會。（圖／長興影視提供）

白冰冰回憶，第一次見到曹立民遺孀是在告別式上，當時她拈香後未馬上離去，留到最後看到懷孕的她肚子綁著紅布條，許是因為習俗禁忌，並未陪同前往火葬場，一個人孤單的站在那裡，白冰冰走過去擁抱她，也謝謝警方為照顧她，安排她在警察機構內擔任工友。其實在女兒受害後，白冰冰有好陣子天天以淚洗面，好不容易靠著工作和好友的陪伴走出傷痛，日前她跟曹立民遺孀通電話時，兩人都很感動，白冰冰說：「她很客氣，小孩已經28歲出社會工作，我有空會去看她，也請她有時間可以來找我。」

然而，最近台北又發生無差別殺人事件，嫌犯父母23日下跪道歉，白冰冰說：「其實我看了很不捨，沒有必要，孩子成年就要為自己的行為負責，父母不需一輩子背罵名，這對受害者和加害者的家庭都是難以抹滅的傷痛。」白冰冰也重申反廢死的立場，「這就是白曉燕基金會存在的意義，立委王世堅說的很好，主張廢死是『假仁假義、欺世盜名』，要懺悔就去陰曹地府。」

白冰冰（右）過去常跟女兒白曉燕一起出遊。（圖／長興影視提供）

此外，白冰冰分享，日前在林口的街上遇到一名婦人，看到她很開心，要兒子叫她「阿嬤」，白冰冰一頭霧水，對方才解釋，「我是白曉燕的同學，這是我的兒子，今年就讀大學一年級。」目送他們漸行漸遠的背影，白冰冰忽然一陣揪心，心裡也想著，「如果曉燕還在會是什麼樣子，我忘了她會老，記憶中的她永遠停在17歲，永遠是美麗可愛的。」





