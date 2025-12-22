張文犯案全過程曝！騎2交通工具數度變裝 北捷丟17煙霧彈、3汽油彈製造混亂

警方指出，張文數度變裝，在北捷丟17煙霧彈、3汽油彈製造混亂。（警方提供）

27歲凶嫌張文19日犯下震驚社會的預謀性攻擊案，並釀4人身亡，多人受傷。警方也在今（22）日公布他的作案過程，只見他4分鐘完成犯案，用17顆煙霧彈、3顆汽油彈製造現場混亂，還數度換裝企圖干擾警方偵辦。

張文預謀性犯罪 至少準備1年半時間

張文自2024年4月份至2025年作案前，連續購買煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐及防毒面罩等犯案工具，顯示其為預謀性的犯罪，且是用長達1年半上的時間準備。

張文數度縱火、變裝

警方19日在15時53分接獲報案，林森北路有火警，並於15時56分又接獲第二起火警報案，警方之後調閱監視器，上述火警疑似是一名身穿米色外套、騎機車的男子所為。

張文數度縱火、變裝。（翻攝畫面）

警方在17時25分持續調閱監視器追查，發現嫌疑犯中徒改騎Youbike，且變成穿黑色短袖，戴鴨舌帽。警方在17時41分確定涉嫌人是張文，因此立刻成立專案小組偵查。

4分鐘完成犯案！ 張文丟17顆煙霧彈、3顆汽油彈製造現場混亂

警方指出，張文是在16時59分穿連身雨衣、拉汽油彈行李箱進入北捷M8入口，之後他在17時24分丟第一顆信號彈，但他丟之前，把雨衣脫掉，並戴防毒面具，開始丟煙霧彈。

張文在17時23分到17時26分丟了17顆煙霧彈，並且丟3顆汽油彈，藉此製造現場混亂，且可以看到他進捷運站時與犯案過程的衣服不一樣，他在犯案後又脫戰術背心、防毒面具病換上米黃色外套，背一個黑色樹背包，藉此離開現場。

張文之後在17時55分步行到千慧旅館，18時31分離開旅館，且於18時37分到誠品南西店前持刀攻擊騎士，之後進入店內。他在18時40分登上頂樓脫下戰術背心等裝備，最終於18時50分墜樓，19時42分死亡。

