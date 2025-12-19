張文犯案前先在租屋處縱火 投宿旅館中搜出25瓶汽油彈

27歲男子張文在台北車站戴防毒面具投擲煙霧彈、持刀攻擊，在警方圍捕中，疑似畏罪墜樓身亡，但這起無差別攻擊案件，嫌犯顯然是預謀犯案，因為在張嫌投宿的旅館搜出25瓶汽油彈。

警方針對張嫌的人際關係、動態調查，並到他中山投宿旅館、台北租屋處以及桃園家中進行搜索、調查。

張文在北車犯案前，還疑似先在租屋處縱火，接著徒步走到北車丟擲煙霧彈、攻擊路人，隨後從地下街回到在中山區的投宿旅館內，拿取刀子、工具後到中山捷運站展開隨機攻擊，最後從南西誠品頂樓墜落身亡。

據了解，張男因遷移戶籍未申報而致應於去年11月25日報到之教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月11日桃園地檢署發布通緝。

警方到張文桃園家中搜索。圖／台視新聞

警方也到他位於桃園的家中以及台北租屋處、中山下榻旅館進行搜索。警方在他租屋處內發現製作汽油彈的相關材料，但未搜索到遺書或相關文件；另外在中山下榻的旅館內搜出25瓶汽油彈。警方將全力分析張文的相關動態、交往的關係，希望能釐清他犯案的動機。

