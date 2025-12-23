張文犯案前戶頭僅剩39元！ 筆電「加密硬碟」恐藏犯案關鍵

社會中心／馬聖傑、蔡承翰、SNG 台北報導

北捷隨機殺人案，警方公布最新畫面！案發前一天，張文特地前往誠品南西店進行場勘，甚至問店員能否到頂樓，謊稱要拍攝對面的聖誕樹，結果遭到拒絕。外界更好奇，張文沒工作，恐怖攻擊的資金從哪來？原來他的父母，每個月都會給他三到六萬元，這些錢，恐怕就是張文的恐攻資金。

12/18晚上六點多，張文犯案前一天，前往中山誠品南西店場勘，他左晃右晃，查看通往頂樓的樓梯在哪，接著他再去詢問櫃檯人員，能不能到頂樓拍攝對面的聖誕樹，不過當然被拒絕，他才摸摸鼻子離開，顯示張文經過縝密規劃，明顯就是預謀犯案，先做場勘。最新公布的監視器畫面中，還有張文犯案前，前往超商，還有電商平台智取店，領取包裹的畫面，這些包裹不外乎都是他犯案用的工具，13把刀共計14000多元，通通都在網路上買的。

台北刑事警察大隊大隊長盧俊宏：「其中三把長刀，分別在去年的四月七月，跟今年的一月，分別以新臺幣2300到2700的價格購入，另外有10把短刀用新臺幣600多塊，在去年的四月分三次購入。」

外界就好奇，張文沒工作，怎麼還有那麼多錢買兇器？因為疼他的媽媽，怕張文沒錢花用，每個月都會給3到6萬元，張文戶頭到了犯案前夕只剩39元，可見除了維持生命的必要開銷外，其他部分全成了恐攻計畫的資金，甚至傳出，張文有部分資金在加密貨幣，警方還在釐清。





台北刑事警察大隊大隊長盧俊宏：「有一個比較活躍的，就是一個中華郵政的帳戶，然後發現他從112年的年底，到今年的10月，有家屬匯入大概新臺幣37萬元，做為他的支柱，另外在犯案前夕，他的帳戶餘額剩下新臺幣39元。」

張文犯案動機成謎，警方現在將重點，擺在他是否有其他金援，以及他租屋處的筆電，目前筆電中加密硬碟，交由刑事局破解，更要約談他身邊的友人，希望能讓案情盡快水落石出。

