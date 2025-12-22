張文犯案前換裝畫面曝光 最後一餐「在這」吃喝

即時中心／徐子為報導

警方今（22）天詳細還原張文犯案前後詳細行蹤。張文在北市中山區縱火前，曾經在1便利商店買了1瓶豆漿，並短暫待在店內座位區10分鐘。他在離開超商後，便在中山區犯下兩起縱火案，並展開隨機攻擊行為，而那瓶豆漿也成為他墜樓身亡前的最後一餐。

根據北市警方今公布的監視器畫面，張文19日下午3時48分，於北市林森北路119巷犯下第一起縱火案後，隨後還回租屋處縱火，再變裝赴北捷M8出口，進行一連串犯案。



警方指出，張文犯案當天下午，先以步行離開公園路租屋處，後前往中山區，他下午3時27分曾進入林森北路一家便利商店，身穿褐色上衣，頭戴棒球帽，在店內以現金買一瓶豆漿，在店內座位區喝豆漿約10分鐘；3時47分離開便利商店後，下一分鐘就犯下首宗縱火案，那瓶豆漿也成為張文的最後一餐。



據了解，張文平時都是以步行方式離開租屋處，再騎乘YouBike外出，不過他名下的紅色機車近期幾乎都不在租屋處，疑似是故意停放在中山區路旁「製造斷點」，想增加警方追查難度。





