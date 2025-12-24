張文犯案前縱火燒租屋處！專家建議房東「2大篩選指標」自保

張文在犯案前縱火燒自己的租屋處，引發房東群體擔憂。 圖：翻攝自X

[Newtalk新聞] 北捷隨機砍人案引起社會高度關注，不僅通勤族人人自危，張文犯案前縱火焚燒租屋處，也讓房東群體重視租屋管理的安全性，尤其張文過往完全符合好房客的定義，對此房產投資專家「喬王」發文指出，透過2大篩選指標，房東不僅能保護私人資產，也在無形中攔截具危安隱患的風險份子進入生活圈。

房產投資專家「喬王」點出，從鄰居與警方的說法來看，張文屬於安靜、準時繳錢的租客，符合多數房東對「好房客」的定義，而且租賃關係一旦成立，鑰匙交出去，房東能做的事其實非常有限，因此房東唯一能掌握的「選擇權」， 只存在於一個時間點就是出租之前。

「喬王」指出房東應透過2大篩選指標，首先審核「職業與收入」，這與銀行審核貸款的邏輯一致，旨在確認租客具備穩定的生活背景與承擔能力，而非道德審判，「連銀行都不敢借錢的人，你為什麼敢把幾百萬的房子交給他」。

另外房東應善用政府提供的「查捕逃犯網路公告查詢」平台，透過輸入身分證字號與姓名，可精確比對租客是否具備潛在犯罪背景。「喬王」直言，出租前的篩選「不是歧視，而是風險管理」。

