張文犯案前一天「場勘」畫面曝光！要求至誠品南西頂樓遭拒

台北市政府刑事警察大隊今（23）日上午10點召開記者會說明調查進度，提及兇嫌曾在犯案前一天到誠品南西店，稱為了看聖誕樹而要求到頂樓遭拒。 圖：台北市警局提供

[Newtalk新聞] 北捷19日發生隨機攻擊事件，包括墜樓身亡的嫌犯張文在內，共造成4人死亡、11人受傷。台北市政府刑事警察大隊今（23）日上午10點召開記者會說明調查進度，提及兇嫌曾在犯案前一天到誠品南西店，稱為了看聖誕樹而要求到頂樓遭拒。

警方發現，18日晚間6時47分，張文曾到誠品南西店勘查夾層到頂樓的路線，監視器畫面拍下他曾到服務台交談，據了解，他當時表示想看文創園區對面的聖誕樹，希望到頂樓看看，但被服務台人員婉拒。警方呼籲，若知道張文的背景、交往狀況、過去打工收入與地點的民眾，可撥打（02）2381-7263檢舉專線，或110提供相關資訊。

