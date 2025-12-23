張文犯案前「想看聖誕樹」要求登頂遭拒 他不死心電扶梯徘迴場勘

張文犯案前一天曾以想看聖誕樹為由，前往誠品南西要求登頂被拒。（圖／翻攝畫面）

張文在北市無差別隨機攻擊，釀成4死11傷慘案，其犯案前不但多次場勘，其還曾前往誠品南西服務台，以「看聖誕樹」為名，試圖前往頂樓卻被拒絕，最後前往樓梯多次勘查地形。

監視器畫面中可以看見，張文在案發前一天曾其往誠品南西店，他在5樓服務台詢問工作人員，以「想看聖誕樹」為名，要求前往頂樓，卻被工作人員拒絕；但張文卻仍未放棄，隨即前往電扶梯多次場勘，直到犯案前一天，其對相關地形早已聊若指掌。

