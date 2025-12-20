張文犯案前「搬整箱汽油彈」 穿著超怪異！畫面曝光

27歲的男子張文從租屋處搬出一大箱汽油彈。（圖／東森新聞）





27歲的男子張文昨（19）日傍晚在捷運台北車站、中山站發動攻擊，丟擲煙霧彈、持刀亂砍，造成4死11傷，死者包含張文在內。最新監視器畫面曝光，張文在犯案前，從租屋處搬出一整箱的汽油彈，且明明沒有下雨還穿著雨衣，顯得相當怪異，沒多久就犯下駭人聽聞的攻擊案。

根據張文租屋處出入口的監視器畫面顯示，張文當時出門準備犯案，扛著一箱感覺有些重量的行李箱，還有一個黑色大提袋，明明沒有下雨卻穿著黑色雨衣，顯得有些詭異，但他神色自若，相當冷靜，接著就前往鄰近的台北車站作案。

張文一路從租屋處拖著行李箱到捷運Ｍ8出入口，混入人群之中、搭手扶梯下去車站，開始犯案。

據了解，張文當時拖的行李箱，裡頭裝滿了汽油彈，也就是說，他的武器不只有煙霧彈及雙面刃，還有大量汽油彈，若成功燃燒，傷亡恐怕會更加嚴重。另外，張文一開始穿著雨衣，之後脫下換成短褲，第一站就是捷運台北車站，之後前往中山站再度變裝，顯然是經過縝密規劃的犯案，詳細案情仍待持續追查。

