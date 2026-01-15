張文犯案前2年就開始「金錢規劃」 平均一天只花445元生活

記者楊佩琪／台北報導

▲檢警發現，張文在犯案前2年，便訂下金錢規劃，扣掉購買犯案工具，每天只花445元維持基本生活。（圖／資料畫面）

台北地檢署偵結張文隨機殺人案，認張文犯殺人、預備殺人等8罪，因已身故，依法給予不起訴處分。檢警追查張文的資金流，算出張文為執行犯案，扣除購買犯案所需工具、裝備，每天平均只花445.9元，最後只剩下1434元現金，極盡節儉。

檢警研判，張文自2023年起即萌生犯意，尤其同年8月23日，張文突然改變金錢使用方式，將存在2家銀行裡的，共68萬6938元現金全部提領出來後，同年12月17日，以筆電創建「金錢規劃.txt」檔，研判就是為達成犯罪計畫，開始建立資金控管。

但因「金錢規劃.txt」檔在2024年間被張文刪除，因此檢警另調出張文的銀行金流、網購、信用卡刷卡等紀錄，還原整個資金運作情況。從張文把現金全數提領出來開始，張文可動用的資金共96萬7438元。其中4萬8200元用來買刀、電動磨刀機、玻璃瓶、白蠟、白色實心保麗龍球、防毒面具、戰術手套、戰術背心、防風打火機等。都是從露天拍賣、蝦皮等電商平台購買。

2023年8月29日到2025年12月的房租支出為30萬1108元、押金3萬4000元。另從其他網購平台購物花了1969元、中華郵政金融卡消費16萬6786元，扣掉在張文租屋處發現的1434元現金，總計37萬6378元應為失業期間的生活支出。自2003年8月29日起至2025年12月19日止，一共844天，等於每天僅花費445.9元，極盡節儉。

