張文犯案動機成謎 警方設立「檢舉專線」盼全民提供線索

兇嫌張文犯下震驚社會的隨機攻擊殺人案後，從百貨高處墜落，送醫搶救不治，檢警只能從現有的線索追查他的犯案動機，為掌握更多有關張文的訊息，警方設立檢舉專線，呼籲民眾若知悉張文犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸等相關資訊，請撥打專線「02-23817263」或「110」報案。

根據檢警目前了解，張文的金流相當單純，固定使用名下的中華郵政帳戶，收入來源皆為家屬，112年底至114年10月間，家屬每3個月匯入約3萬至6萬不等的金額，一共約37萬元。

而工作收入方面，張文從112年8月自保全公司離職後，收入就中斷了，這段期間支出全倚賴當保全時的存款，以及家屬定期的經濟支援，犯案前夕帳戶餘僅額剩下新台幣39元。他的臉書、IG和X帳號也全被清空，LINE好友只剩房東與房仲兩人，似乎早有預謀，避免數位足跡曝光。

張文冷血犯案疑點重重，為儘快釐清他的犯案動機，北市警局設立檢舉專線「02-23817263」或「110」報案，請民眾若知悉凶嫌犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸等相關資訊請撥打電話提供線索。



