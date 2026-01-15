張文犯案動機曝！ 檢：屬表達式犯罪 就為了「震撼社會」

張文長期缺乏關懷，再加上常常看暴力內容，導致身心產生變化。（圖／東森新聞）





張文墜樓身亡，檢警只能靠犯罪心理學家解析，來拼湊他的犯罪動機。專家認定，張文是「表達式犯罪」，為追求最大社會張力和宣告自身存在。張文長期缺乏關懷，再加上常常看暴力內容，甚至把越南屠夫的新聞蒐集在Dead資料夾，讓他心裡缺陷越來越深。

為了追查犯罪動機，檢警剖析張文內心，訪查超過140名的家人還有朋友，他們形容張文的個性木訥，而且壓抑。自拍雙眼空洞無神，沒有一絲笑容。翻開相簿從小到大，幾乎沒有和別人的合照，這也間接透露了張文的人際關係相當貧乏。檢警請犯罪心理學家解析，張文犯案動機認為是表達式犯罪。

廣告 廣告

銘傳犯罪防治系副教授王伯頎：「他可能為了發洩跟宣洩，或是為了尋求所謂的關注跟名聲。至於說他要傳達一些，他可能對社會的不滿。」

尤其在事發後，張文的哥哥特地到北車，留一封信給余家昶，內容點出張文曾飽受家庭教育折磨、求學和軍旅霸凌，以及職場險惡。

北檢主任檢察官曾揚嶺：「被告張文對於制度化、責任制的職場環境適應不良，產生高度不安。」

張文甚至為了退役，還刻意酒駕報警抓自己。1219在北車犯案後，還返回旅館，搜尋即時新聞，確定自己的行為已經被社會和媒體關注。

北檢主任檢察官曾揚嶺：「被告的行為並非單純滿足暴力犯罪裡的衝動，而是試圖透過擴大社會震撼，來表達自身存在以及影響力。」

檢警也發現，張文不只搜尋鄭捷新聞，還開了一個DEAD資料夾，蒐集越南屠夫新聞，而且常常瀏覽暴力漫畫。他就曾向好友透露，要在死之前做一票大的。

北檢主任檢察官曾揚嶺：「犯案動機應該理解為追求最大社會張力，與象徵結果的表達式犯罪。」

過去他也曾因不滿租屋處鄰居發出噪音，就在對方幼兒推車內潑灑硫酸。這種種偏激行為，早已透露張文內心不安，再加上長期疏遠家庭，無人關心，釀下這無法挽回的滔天大錯。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／標註警局、監控天氣！張文「2015/12」攻擊計劃書曝光

新／狡猾張文！竟監看媒體直播 更改殺人計畫

新／張文有特殊癖好 關注鄭捷外搜尋關鍵字曝光

