張文犯案動機曝！ 檢：屬表達式犯罪 就為了「震撼社會」
張文墜樓身亡，檢警只能靠犯罪心理學家解析，來拼湊他的犯罪動機。專家認定，張文是「表達式犯罪」，為追求最大社會張力和宣告自身存在。張文長期缺乏關懷，再加上常常看暴力內容，甚至把越南屠夫的新聞蒐集在Dead資料夾，讓他心裡缺陷越來越深。
為了追查犯罪動機，檢警剖析張文內心，訪查超過140名的家人還有朋友，他們形容張文的個性木訥，而且壓抑。自拍雙眼空洞無神，沒有一絲笑容。翻開相簿從小到大，幾乎沒有和別人的合照，這也間接透露了張文的人際關係相當貧乏。檢警請犯罪心理學家解析，張文犯案動機認為是表達式犯罪。
銘傳犯罪防治系副教授王伯頎：「他可能為了發洩跟宣洩，或是為了尋求所謂的關注跟名聲。至於說他要傳達一些，他可能對社會的不滿。」
尤其在事發後，張文的哥哥特地到北車，留一封信給余家昶，內容點出張文曾飽受家庭教育折磨、求學和軍旅霸凌，以及職場險惡。
北檢主任檢察官曾揚嶺：「被告張文對於制度化、責任制的職場環境適應不良，產生高度不安。」
張文甚至為了退役，還刻意酒駕報警抓自己。1219在北車犯案後，還返回旅館，搜尋即時新聞，確定自己的行為已經被社會和媒體關注。
北檢主任檢察官曾揚嶺：「被告的行為並非單純滿足暴力犯罪裡的衝動，而是試圖透過擴大社會震撼，來表達自身存在以及影響力。」
檢警也發現，張文不只搜尋鄭捷新聞，還開了一個DEAD資料夾，蒐集越南屠夫新聞，而且常常瀏覽暴力漫畫。他就曾向好友透露，要在死之前做一票大的。
北檢主任檢察官曾揚嶺：「犯案動機應該理解為追求最大社會張力，與象徵結果的表達式犯罪。」
過去他也曾因不滿租屋處鄰居發出噪音，就在對方幼兒推車內潑灑硫酸。這種種偏激行為，早已透露張文內心不安，再加上長期疏遠家庭，無人關心，釀下這無法挽回的滔天大錯。
桃園女子疑感情糾紛暴走 突對女童鎖喉拖行
桃園市 / 綜合報導 就在校門口，發生女學生被隨機勒脖案件！12日下午放學時間在桃園市一所小學外，一名22歲女子，疑似因為感情糾紛、情緒失控，把怒火發洩在路過的國小女童身上，女子從背後勒住女童脖子，甚至差點把人騰空舉起，幸好路過的機車騎士跟保全及時衝上前拉開人，救下女童。目前警方已經加強校園周邊巡邏，家長也決定提告傷害、恐嚇等罪，要為孩子討回公道。人行道上，一名國小女童，突然被陌生女子，從背後勒住脖子，還想將她往後拖行，女童嚇得不斷掙扎，女子卻更加用力，幾乎要把女童整個人都舉起來。民眾VS.保全說：「有有有機車騎士去幫忙。」路過騎士注意到情況不對，趕緊上前勸阻，附近社區保全也聞聲而來出手相助，動手女子被拉到一邊，女童順勢逃脫，驚魂未定的她先在原地蹲下休息，緊接著跑回學校找老師求助。民眾VS.保全說：「學生已經先跑開來了(對我先請她去學校)。」這起隨機攻擊案件，就發生在12日傍晚放學時間，桃園一所國小校門口，遭到攻擊的女學生當時，正要去上課後社團，卻遭這名22歲的張姓女子，從背後勒脖攻擊，幸好有熱心民眾出手相助，拉開傷人女子，沒想到女子的瘋狂行徑還在持續。員警VS.張姓女子說：「好了好了，夠了夠了，妳先冷靜一點，妳先蹲下來(我不要蹲啦)，妳趴下，妳給我趴下喔。」遭到員警勸阻，女子情緒瞬間失控，原來她在攻擊完女童後，還不斷對周邊民眾大聲咆哮，之後步行150公尺來到伴侶居住的社區，當街和對方拉扯把人摔倒在地。員警說：「頭往後，妳頭不要往前，妳頭小心，妳不要再撞頭。」費了九牛二虎之力，終於將女子制伏，警方查出，女子疑似因為感情糾紛，跑到伴侶社區樓下吵架，看到從對向走過去的女學生，便認為女學生看不起她，衝到對面動手攻擊。桃園市警察局埔子派出所副所長姜之維說：「為阻止其攻擊及自傷行為將其保護管束，並偕同救護人員將其送醫治療。」警方事後進行兒少保護及校園安全通報，同時加強巡查校園周邊安全，因一時的感情糾紛，隨機把女童當成發洩怒火的工具，家長現在也對女子提出傷害、恐嚇等告訴，堅持一定要告到底討回公道。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 12
新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮
社會中心／綜合報導新北地院今天（14日）晚間，驚傳火警！一名20多歲的蔣姓女子，當時正在等待因捲入詐騙案出庭的丈夫，沒想到在一樓的無人商店內，疑似為了消除桌面大片螞蟻，竟然當場噴灑酒精，隨後點火燃燒，隨後揚長而去，幸好法警第一時間發現，緊急通報，沒有釀成傷亡。新北地院1/14晚間7點多發生火警 竟是一名女子在桌面噴酒精、點火釀災（圖／民視新聞）自助咖啡機旁拉起封鎖線，地面還有燃燒過的杯架，及一整桶的污水，14日晚間，在新北地院1樓的無人商店，發生火警，警消獲報到場發現是人為釀禍。民視記者 王云宣：「當時一名女子在等待先生開庭，疑似因為無聊，竟然在無人咖啡機噴了酒精，隨後又拿出打火機點火。」無人咖啡機桌面留下兩塊燒焦痕跡 還有大片螞蟻屍體（圖／民視新聞）桌面留下兩塊燒焦痕跡，還有大片被活燒的螞蟻屍體，涉案的21歲蔣姓女子，當時正在等待因詐騙遭通緝的丈夫出庭，獨自一人在超商充電，她供稱發現一旁桌面有螞蟻，才會一時興起，點火滅蟻，沒想到還意外燒到一旁杯架。新北土城清水派出所長 柯奕丞：「蔣女見桌面有一大片螞蟻，竟拿旁邊的消毒酒精噴灑，並以打火機點燃，火勢延燒至紙杯架後離開現場，員警獲報迅速查獲，所幸無人受傷。」犯案的21歲蔣姓女子供稱是因桌面太多螞蟻才會點火 被依公共危險罪現行犯送辦（圖／民視新聞）濃濃燒焦味，讓路過法警驚覺不對勁，緊急報案，而這名蔣姓女子原先只是陪同丈夫開庭，如今自己也被依公共危險罪送辦，幸好火勢沒有擴散，無人傷亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟「燒螞蟻」遭逮 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 13 小時前 ・ 9
驚覺落假投資陷阱 被害人釀自撞車禍成功護鈔｜#鏡新聞
昨天(1/13)下午在新北新店發生一起自撞車禍。警方深入追查發現，當下是詐團車手與被害人，進行300萬的假投資交易，過程中雙方爆發口角，並發生拉扯，才會打滑撞上一旁店家，警方也以車追人鎖定兩名嫌犯。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家／男稱「找手機」2度闖民宅 失控拒捕偷襲警｜#鏡新聞
台北市信義區日前發生一起離譜的闖屋事件，有一名男子聲稱要找手機，竟私自闖進路邊民宅，住戶立刻報警，但沒想到等警方離去後，他竟然第二度闖了進去，還跟住戶發生扭打。警方二次到場，他還相當失控，甚至破壞警車、襲警，相當誇張。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸
地方中心／黃兆康 新竹報導又是一起行車糾紛演變成街頭全武行！新竹北大路，周一（12）晚上發生兩輛機車，疑似為了超車互不相讓，先是逼車差點相撞，最後在紅燈時下車互毆，甚至拿安全帽攻擊，場面失控，警方獲報後，火速到場制止，並依法送辦。行車紀錄器拍下，兩輛機車並排騎在大馬路上，隨後一輛先是加速左轉離開，不過另一輛騎士卻情緒失控，追上逼車，差點相撞，後續更是趁紅燈時，下車一頓猛打，連機車倒車也不管，直接丟在一旁，兩人一路拉扯到路邊。林姓騎士vs.王姓騎士：「怎樣啦」。男子出言不遜，甚至還拿安全帽攻擊，場面相當失控。後方民眾見狀趕緊上前，將倒地的機車熄火。民眾：「我覺得很誇張啊,這樣子會對現有的交通的安全或者是對其他的騎士都還蠻困擾的」。民眾：「可是他沒有想過後面會不會造成危險甚至交通的一個罰款」。林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛。（圖／民視新聞）事發在新竹市北大路，週一晚上9點左右，林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛，最後在西門街、四維路口停等紅燈時，演變成肢體衝突。過程中，林姓男子拿安全帽毆打對方，造成王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。新竹市警局西門所副所長 賴濬承：「本分局員警獲報後立即抵達現場，經瞭解雙方因超車問題引發行車糾紛，後續更引發肢體衝突，造成一方受有挫傷，全案將依傷害罪，函請新竹地檢署偵辦」。王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。（圖／民視新聞）一場行車糾紛，卻因為情緒失控，吃上官司，實在得不償失。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸 更多民視新聞報導尹錫悅被控「內亂首腦」遭求處死刑！宣判時間出爐熱戀種草莓1／掰了邱偲琹 郭方儒雨中陪新歡大跳相愛的兩個人不一定要很相似 這4種伴侶反差其實很加分民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓
新北市 / 綜合報導 新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
假買金真詐騙 男子稱"過火"辨金鍊真偽趁機開溜
社會中心／莊立誠 嚴文謙 台北報導金價飆漲，一錢要價一萬八千元左右，也讓不肖人士虎視眈眈！台北市一名周姓男子，在臉書社團上，販售一條重達3兩、要價55萬元的金項鍊。他跟買家約在餐廳門口，過程中，買方表示，要跟餐廳廚房〝借火〞燒黃金，辨識真偽，沒想到，卻拿著黃金，趁機從餐廳後門溜走。一名身穿黑色外套的男子，雙手插在口袋裡，從巷子裡快步走了出來。過程中，他還不斷東張西望，神情看起來有些詭異，原來他在上一秒，才剛剛詐騙得手要價55萬元的金項鍊。民視記者莊立誠﹔「當時雙方就約在餐廳面交，不過這名嫌犯卻藉故，說要跟廚房借火燒燒看辨真偽，最後竟然溜之大吉。」金價飆漲屢創新高，卻成詐團下手標的。（圖／翻攝畫面）事發在台北市中山區，上週二晚上10點左右。周姓被害人透過臉書社團，要變賣一條重達三兩、要價55萬元的金項鍊。他跟買家鍾姓男子，約在民權東路上的餐廳，過程中，買家表示要跟餐廳廚房，借火來燒金項鍊，以辨真偽，沒想到，鍾姓男子拿過黃金後，就趁機從餐廳的後門離開，等到被害人驚覺有異，已經來不及了。中山警分局民權一派出所副所長林政宏表示，損失價值約55萬元的金飾，警方立即調閱監視器追查，鎖定犯嫌身分，並於48小時內，在新北市新莊區將鍾姓男子拘捕到案，依法移送地檢署偵辦。銀樓業者劉小姐表示，真金不怕火煉，一般的民生用火，燒不動黃金。最近金價屢創新高，民眾如果要買賣黃金，還是要經過有認證的機構譬如銀行銀樓，才有保障。金價飆漲屢創新高，卻成詐團下手標的。（圖／民視新聞）金價飆漲、屢創新高，也成為詐團下手的標的。原文出處：詐團詐騙新招 男子稱「過火」辨55萬金鍊真偽 趁機開溜 更多民視新聞報導黃金漲6成、白銀飆140％、銅也漲了4成...2026年還能繼續漲？史上最大黃金劫案主謀落網！機場有內鬼竊7.2億金條從馬杜羅到格陵蘭：川普的驚人舉措對金市影響民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞
社會中心／王毓珺 郭文海 台北報導1219隨機恐怖攻擊，因為「張文」犯案後墜樓身亡，不起訴偵結！檢方下午召開記者會，針對案情做出說明，從搜索的正舉顯示，張文最早在2023年就有犯意，隨後開始不停蒐集鄭捷隨機殺人案件的相關訊息，也會去查世界各國的犯罪案件，更誇張的是，他在北車犯案後，逃跑變裝的過程，還搜尋有沒有自己的新聞。穿著全身黑，走上誠品南西店頂樓的男子，就是在1219犯下隨機恐怖攻擊事件的張文，只見他迅速脫下手套、戰術背心、眼鏡等物品，但隨著張文跨過圍欄墜樓，整起案件以不起訴偵結。台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「被告(張文)的一個四肢，身體以及手掌，並沒有抵抗的一個刮擦，防禦傷的骨折傷勢。」張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）由於張文身亡，最重要的犯罪動機，少了一塊拼圖，檢警為了還原，首度委請犯罪學專家進行鑑定，同時也透過3D雷射，重建犯罪現場，警方更是出動600人，調閱3000支監視器，發現張文11月17號，在台北車站內場勘時，使用平板，透過一針針分析手勢，破解密碼，張文的"殺人計畫書"也才曝光。台北市刑大大隊長 盧俊宏：「我們經過好多同仁分析這個影像，發現我們也解碼，他(張文)的密碼密碼，還有手勢，手勢破解密碼。」檢警訪查143人，調閱張文通聯紀錄，認為他個性內向、壓抑，且金錢來源大多是媽媽匯款，沒有境外資金，研判是孤狼式犯案，早在2023年8月，張文把帳戶內的錢全部領出，12月創建金錢規劃檔案，隔年6月開始搜尋鄭捷隨機殺人案，並於2025年1月決定犯案手法，9月嘗試自製汽油彈，並存取多張"越南屠夫"分屍兇殺案照，10月寫下縝密的計畫書。張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「(張文)犯罪本身，視同向社會表達，宣告自身存在的表達式犯罪。」誇張的是，張文在北車犯案後，竟然還搜尋自己的新聞，看是否有引起社會關注，而計劃書的最後，並沒有逃脫再犯的具體安排，他也只留下1434元，沒有預留後路，但真正的犯案目的，也隨著張文的死亡一起消失。原文出處：張文墜樓非意外 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞 更多民視新聞報導1219攻擊事件還沒滿月! 婦搭捷運揚言"殺人"驚動車廂憂北捷攻擊再上演! 女穿"戰術裝"上街民眾嚇壞北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
竹北偷吊車再南下"偷船出海" 賊落網稱:因為好玩
中部中心 / 邱俊超 苗栗報導苗栗龍鳳漁港日前發生離譜竊案！一名船家花了80萬，整修二手漁船都還沒開出海，就被小偷整艘竊走，棄置在新竹新月沙灣附近草叢。警方持續追查，發現主嫌先在竹北偷竊吊車，隨後再南下偷船，落網後，他向警方供稱，因為沒開過船，覺得好玩才想偷漁船出海，如此大費周章，連船主都搖頭說很離譜！嫌犯落網後供稱 因為好玩才偷船出海 說法連船主都覺得很離譜。（圖／翻攝畫面）中型吊車載著一艘1.2噸，偷來的漁船趴趴走，嫌犯大費周章偷車又偷船，遭到警方掌握逮到人，嫌犯竟然說這偷船，只是因為好玩。因為沒開過船覺得好玩，想出海才會偷船，這說法，連船主都覺得誰相信，不可能！離譜竊船案發生在本月6日，1.2噸漁船不翼而飛船主報警，原本是船主花了80萬整修，近期才要向海巡登記出海就被偷，嫌犯從竹北市偷了吊車再到龍鳳漁港把船吊掛起來載走，運到新竹海邊出海遊玩，最後將漁船棄置。好險船找回來了，船主說，之前聽過偷船的零件，整艘船被偷，也是在龍鳳漁港的第一次發生。民眾花了８０萬整修的漁船遭到竊賊偷走 還好最後被尋獲。（圖／翻攝畫面）嫌犯50歲是新竹人，有毒品竊盜前科，警方也查出，嫌犯真的有讓船下海，還一路開到新月漁港，把船棄置頭前溪出海口，根據了解，嫌犯曾從事工程相關工作，可能熟悉吊車作業，不排除這樣才會偷吊車再偷船。嫌犯自稱因為沒開過船，為了好玩才會去偷。供詞疑點重重，是否還有共犯？檢方聲請羈押獲准，持續調查。原文出處：竹北偷吊車再南下「偷船出海」 慣竊落網稱：覺得好玩 更多民視新聞報導控洗車行老闆"牽車趁機行竊" 業者駁:還車順便上廁所高雄冰品大盜! 賊鎖定"無人拉麵店"狂偷逾20支冰棒在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
男台北島沙洲打滾影片曝 網友驚：吸收大地能量
新北市 / 綜合報導 被稱為台北島的新北市中興新洲，昨(14)日下午被直擊，一名男子全身是泥在沙洲打滾，警方獲報到場，但男子不發一語，又跳下水繼續游泳！最後男子已經在台北萬華華翠碼頭上岸。淡水河新北市端全面禁止游泳，男子已經違規，將回開罰。從飯店窗戶望出去，淡水河絕美河景，搭配夕陽好不浪漫，不過沙洲上，怎麼有個人影，目擊民眾：「我真的是從來沒有想過，有人會在這邊游泳完之後，然後他現在在上面滾泥巴。」只見男子，在沙洲上滾來滾去，還不時起身爬行。目擊民眾：「會不會是吸取這大地的能量，應該是男的啦。」這地點就在新北市台北島上，只見男子滾了泥巴還沒完，居然轉身跳下淡水河，愜意游泳畫面全被民眾拍下。員警：「哈囉。」台北市萬華龍山所警方，上前關切鳴按喇叭，只見男子不予理會，往前繼續走。記者李采臻：「漲潮的狀態下，已經看不到台北島的沙洲，游泳的男子，疑似從龍江河濱公園上岸，見到警方，又返回水裡，繼續游。」民眾直擊14日下午，一名男子在台北島沙洲打滾，5點多龍山所發現，男子在淡水河中游泳，一度上岸卻又返回水中，北海也派出救生艇，不過沒找到男子，疑似已經自行上岸離開。男子行蹤成謎，網路上卻掀起話題，還有人留言招募加入國軍，不過這行為其實已經違規，新北市政府觀光管理科科長蔡文中：「本府自100年開始，淡水河新北市端全面禁止游泳，那如果民眾有渡河的需求，請民眾搭乘合法的交通工具。」根據河堤告示牌，這裡禁止游泳，如果舉發確認違規，將可依法進行裁處，所幸消防人員轉報，男子已於華翠碼頭平安上岸。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
獨家》不只涉職場霸凌！前海科館長陳素芬爆違法進用大姑 2人被聲押
國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，違失情節重大，去年底被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署昨搜索陳、廖2人住處，並複訊至今（15日）凌晨4點後，依陳、廖涉犯貪污治罪條例圖利罪有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。基隆地院預定上午10點半召開羈押庭。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 1
全國雞隻減少 雲林偷雞集團偷近700隻雞300元賤賣
中部中心／蔡松霖 雲林報導天氣冷，冬令進補，燉雞驅寒少不了！但由於去年颱風及豪大雨關係，全國雞隻數量減少，雲林大埤就出現偷雞集團，從去年底開始，到2個養雞場，偷了將近700隻雞，再以每隻300元的低價，轉賣給市場攤商牟利，警方擴大追查，逮捕4名嫌犯，主嫌已遭法院裁定羈押。大鍋不斷冒出陣陣熱氣，一層厚厚的麻油漂浮在上方，枸杞、老薑、紅棗，加入熬煮，這就是冬令進補的一大好選擇，麻油雞。目前是冬季進補旺季，土雞肉需求量增加，在雲林，果然就有人對雞，動了壞心思，不養，用偷的！大埤鄉去年底至今多起雞舍遭竊 調監視器以車追人4嫌落網（圖／民視新聞）雞舍外的藍色帆布被掀起，裡頭鐵門開著，而在最外圍的圍籬，也有被破壞的痕跡，雲林縣大埤鄉，從去年底到今年初，發生了多起雞舍遭竊案件，警方獲報，擴大調閱監視器，鎖定嫌犯，以車追人，將4名嫌犯，一舉逮捕。車門一打開，好幾個大水桶裡裝的全是處理過的雞，嫌犯還堅稱這是自己剛買回來的，員警當然理都沒理，將車上4人通通帶回，根據了解，這個偷雞小隊，由詹姓主嫌帶頭，鎖定偏僻雞場後，趁著深夜開小貨車，用老虎鉗破壞圍籬，為了不被發現，一次只會偷1到200隻雞，從去年12月23日到1月2日，兩周內到兩個雞場，行竊3次，陸陸續續偷了將近700隻雞，再將雞以每隻300元，販賣到傳統市場及黃昏市場，冬季進補旺季! 土雞需求量暴增 雲林大埤出現偷雞集團（圖／民視新聞）這名詹姓主嫌，7年多年前，在大埤偷過鴨，也曾經偷過大蒜，過了7年，又組成集團，將雞農辛辛苦苦養的雞，偷走後轉賣，做起無本生意，屢次犯案不知悔改。原文出處：土雞大盜押起來！雲林偷雞集團偷近700隻雞 300元賤賣 更多民視新聞報導無法無天! 桃園偷車賊拒檢逃逸 警匪追逐7公里逮人網紅住家遭闖空門！ 手機被偷靠這招找回來竹北偷吊車再南下"偷船出海" 賊落網稱:因為好玩民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
獨家》專偷「經典車」！賊闖警局對面停車場 多名車主受害
新北土城廣福派出所，對面的地下停車場，發生竊案，多名車主受害，警方獲報後調閱監視器，發現竊賊當時騎著偷來的車犯案，一共偷走三頂安全帽，一輛機車，還有一輛經典機車的側蓋，目前已經尋獲機車和其中一頂安全帽，稍早也將嫌犯拘提到案。 #經典車#警局對面#竊案東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
警攔查轎車違規 一查駕駛詐欺通緝犯還毒駕
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北市報導詐欺通緝犯還毒駕！昨天深夜，新北市警方巡邏時，在新莊地區攔查一輛違規轎車，沒想到，一查之下，駕駛遭到通緝，車上還各種毒品，駕駛毒測呈現陽性反應，立刻被依現行犯逮補，但還沒結束，警方還查到，嫌犯有一台很久沒騎的機車裡，竟然還藏著一把槍和20發子彈，可說是罪加一等。多名員警，前後包抄，將白色轎車攔下。真的很危險，駕駛沒打方向燈，就變換車道，一查不得了，車上還滿滿毒品。通緝犯毒駕遭逮！ 警搜車內...發現一把槍。（圖／民視新聞）安非他命、K他命，各種毒品有夠多，員警立刻對他實施唾液快篩，一測果然是毒駕。員警繼續查手機，發現男子竟然有槍枝照片，不斷突破心房，嫌犯才乖乖承認在機車裡，好不容易機車找到了，但嫌犯直呼太久沒騎，車廂打不開，員警只好請車行來幫忙。通緝犯毒駕遭逮！ 警搜車內...發現一把槍。（圖／民視新聞）萬萬沒想到，一打開，竟然有把還有殺傷力的槍枝，機車行老闆頭一回碰到，也嚇一大跳。14號深夜，警方在新北市新莊巡邏，攔查違規，沒想到，23歲嫌犯藏有毒品、一把槍枝、20發子彈，還毒駕，甚至還是詐欺通緝犯。通緝犯毒駕違規，還藏有槍毒，罪行一籮筐，好在員警即時抓到，沒釀成更嚴重危害。原文出處：通緝犯毒駕遭逮！ 警搜車內...發現一把槍 更多民視新聞報導傳失事F-16V在水下「位置相當深」！空軍證實已定位：將委託專業團隊打撈新北新店小碧潭部落濺血！兩人口角一言不和 男子拔刀砍人國民黨又涉貪出事了！澎湖前6連霸議長收錢喬人事 二審判決出爐民視影音 ・ 6 小時前 ・ 1
男子形跡詭異警方盤查 車上遭搜出喪屍煙彈
台北市 / 綜合報導 台北中山區錦州街今(15)日凌晨4點多，員警在巡邏時，見一名男子行徑詭異、上前盤查，結果發現他持有二級毒品依托咪酯喪屍煙彈。畫面可以看到，大批員警圍在白色轎車周圍，不斷拿手電筒探照車內，最後被搜出煙彈2顆，所幸男子沒有毒駕情事，但非法持有毒品，還是被當場上銬帶回，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
