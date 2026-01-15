張文犯案動機曝「長期網搜鄭捷案」 檢分析個性孤立、具反社會情節

台北1219隨機殺人案今（15）日偵結，檢方認定嫌犯張文涉犯殺人等罪，因被告死亡不起訴。檢警透過大規模訪查發現，張文個性壓抑、獨來獨往、與家人斷聯，具反社會情節，長期關注隨機傷人新聞。檢方表示，張文犯案是高度計畫性的表達式犯罪，推論有參考鄭捷、洪淨（中捷隨機傷人案主謀）手法，目的追求社會面震撼與象徵性發聲。

檢警透過大規模訪查140人，調查張文家庭與高中、大學、軍中與職場所接觸的同學、同事與長官，並透過數位鑑識破解手機，發現張文與家人疏離，未曾有女友，個性上安靜、獨來獨往、固執，還曾因為參加自願役想要快速退訓，計畫酒駕並報警抓自己。

檢方分析張文犯案動機與個性，認定他在網路社群上參與程度有限，與家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於極度疏離、社會孤立的狀態。

檢方調查，有證人指證張文曾說過「要殺人」之類話語，也曾提過「想在死之前幹一票大的」等語。而張文在求職生涯適應不良，對自我產生高度不安，出現防衛退縮與逃避行為，長期缺乏關懷，伴隨著社會退縮、逃避與孤立等複合式因素，加深其「反社會情節」。

檢方指出，張文曾搜尋過「隨機傷人事件」關鍵字，關注「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等類型新聞，居中台中期間關注中捷事件報導，並再轉往關注鄭捷相關事件。

據統計，張文關注與鄭捷捷運殺人事件的相關新聞與報導議題探討共有512筆，幾乎每月都會重複觀看相關類似事件新聞。因此，檢方推論張文有參考鄭捷、洪淨手法隨機殺人的想法與意圖。

針對萌生犯案動機的時間點，北檢認為，張文從保全工作離職後不久，突然將帳戶內存款全數以現金方式提出，在2023年12月17日創建「金錢規劃.txt」檔案，最後在去年12月15日開啟即刪除，與犯案時間點極為相近，研判張文是為規劃達成犯罪計畫過程中所需資金而建立，研判至遲於此時間點，即逐漸萌生本案之犯意。

檢方表示，張文犯案是非衝動型暴力或政治型恐怖攻擊，而是高度計畫性的表達式犯罪。

檢方說明，張文面對挫折或壓力時以逃避型因應，長期下來伴隨著社會退縮、逃避與孤立等複合式因素而生反社會傾向，處於社會邊緣狀態，累積對社會的挫折感與被排除感，誘發其模仿效應，行為非單純源於衝動之即時暴力，而是高度計畫化，以追求社會面震撼與象徵性發聲。

