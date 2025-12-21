張文犯案動機藏燒毀筆電？北市刑大送刑事局解析找真相

這個月19日，捷運台北車站及中山站，接連發生隨機攻擊事件，總共造成4死11傷的慘劇，包括嫌犯張文在犯案後，走上位於中山捷運站商圈的誠品南西店頂樓，墜樓身亡。事後警方在張文的平板電腦以及被燒毀的筆記型電腦內有驚人發現，其中因為筆電被燒毀，北市刑大已送至刑事局，進行後續解密，釐清張文真正的犯案動機和目的。

犯下北捷隨機攻擊事件的張文，犯案前還先燒毀租屋處，一部筆電燒毀嚴重，警方懷疑關鍵證據恐藏筆電內，北市刑大送刑事局解析。（圖／翻攝畫面）

19日傍晚5時24分，台北車站M7出口B1通道，引發一陣騷動，同時傳出民眾驚呼，因為27歲的張文，竟然在捷運站內，丟擲煙霧彈，還引燃汽油彈，更持長刀對往來民眾發動攻擊，一名57歲余姓男子見義勇為上前制止，慘遭張文用長刀砍傷，送醫後因為傷勢太重，宣告不治，也因為余男的舉動，讓張文準備好的汽油彈，付之一炬，阻止更嚴重的傷亡發生。

恐怕是計畫失敗，張文犯案後還換裝假裝路人離開現場，前往事先預定好的旅館，再次帶著「裝備」前往中山捷運站，他先在馬路中央丟擲數顆煙霧彈，隨後再持長刀走向人群，隨機砍殺，共有8名無辜路人受傷，甚至死亡。警方立即啟動專案小組，全面展開追查，張文不只是預謀犯案，還疑似是模仿犯，關鍵證據就是存在張文平板電腦內的「雲端資料夾」。

警方查出，張文除了大量搜尋發生在2014年的「鄭捷殺人事件」瀏覽紀錄外，更有一份「作案計畫書」的檔案，其內容90%以上，都符合他19日行動的軌跡和作案時序，讓人不寒而慄。而且警方也循線追查出，他在今年1月1日，從中壢搬至台北市公園路20巷內套房，犯案前還先點火燒毀租屋處，企圖滅證。

警方共查獲2部平板電腦及一台被燒毀的筆電，不過這台筆電因為1/3外殼遭大火融化，警方要還原有難度，因此先將筆電送至刑事局，解析筆電內的資料，這也攸關是否筆電裡，有張文犯案的關鍵線索，就有待刑事局專業人員成功破解，還原真相。

