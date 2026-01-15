張文犯案動機 專案小組：追求社會震撼的表達式犯罪

臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏說明偵查過程。(記者陳志曲攝)

〔記者王定傳／台北報導〕妨害兵役通緝犯張文於去年12月19日晚間，犯下隨機殺人案，最終自己墜樓身亡，釀成4死12傷悲劇；台北地檢署今日偵查終結，公布調查結果，專案小組指出，張文殺人案的犯罪動機，應理解為一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，其核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。

專案小組指出，張文犯案後畏罪輕生死亡，無從以訊問方式確認其內心犯罪動機，但張文行為時並無證據證明其辨識違法能力及控制行動能力，有顯著減低情況，且非為特定政治及宗教訴求進行恐怖攻擊。

廣告 廣告

專案小組調查，張文慣於面對挫折或壓力時以逃避型因應(avoidantcoping))，長期下來伴隨著社會退縮、逃避與孤立等複合式因素而生反社會傾向，長期處於社會邊緣狀態，累積對社會的挫折感與被排除感，誘發其模仿效應，行為非單純源於衝動的即時暴力，而是高度計畫化、以追求社會面震撼目的的表達式犯罪。

專案小組指出，本案綜合事發經過、偵查結果及相關資料，檢察官選任分別具有犯罪心理學、犯罪社會學、犯罪學等專業知識的鑑定人黃富源(銘傳大學犯罪防治學系講座教授兼社會科學院院長)、許華孚(國立中正大學犯罪防治學系曁研究所教授)、許福生(中央警察大學行政警察學系教授兼所長及系主任)教授進行鑑定，以研判張文犯罪動機。

專案小組指出，經專家鑑定分析，張文的的犯罪動機，可發現其行為並非政治性恐怖攻擊組織活動所導致的暴力犯罪，而是一種高度計畫，選擇人潮聚集公共場域及交通樞紐、以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的的表達式單獨犯罪暴力行為；此外，本案行為具有明顯、縝密及長期的事前準備罪規劃，顯示行為人並非典型反社會人格所呈現的衝動性、短視性特質。

臺灣臺北地檢署主任檢察官曾揚嶺說明犯案動機。(記者陳志曲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

張文死亡不起訴 北檢：查無不明資金、共犯或組織、墜樓是自殺

張文原定北車丟大量汽油彈 余家昶見義勇為阻止未得逞

張文攻擊計畫僅到南西商圈攻擊為止 檢：不排除早有輕生念頭

破解張文平板、硬碟「不用等到宇宙毀滅」 他們助攻檢警

