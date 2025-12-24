張文犯案危險物全靠網購 數發部長林宜敬：將規劃「實名制」以數位憑證皮夾認證

數發部長林宜敬週三至立法院交通委員會進行「社群平台打詐成效」報告並備質詢。李政龍攝



27歲兇嫌張文上週五（12/19）在北捷台北車站、中山站一帶發動無差別攻擊，造成4人死亡（包括張文在內）。兇嫌在電商平台購得拖式行李箱、煙霧彈製作材料後犯案，引起社會恐慌。數發部長林宜敬今日表示，之後將針對某些特殊品項規劃實名制，消費者於超商領貨，需出示數位憑證皮夾，進行身分認證，藉此進一步防範犯罪。

林宜敬今日（12/24）至立法院交通委員會進行「社群平台打詐成效」報告並備質詢。

立委洪孟楷質詢時指出，上週五發生無差別暴力攻擊事件，造成人心惶惶，犯人在網路上購得瓦斯噴槍、煙霧彈等物品，進行縝密計畫且犯行。他詢問，之後在網路上販售相關商品，是否規劃實名制？

對此，林宜敬指出，數發部會跟內政部、衛福部合作，針對某些品項採取實名制，消費者在超商領貨時，可利用數位憑證皮夾進行身分認證，這是數發部目前在規劃的。至於是哪些品項？林指出，這由各主管機關認定，例如槍枝和藥品，各由內政部、衛福部負責。

林宜敬提到，週一已找了台灣幾個主要網路平台討論相關事宜，國內本土電商也很積極，希望由數發部主責，他們全力配合。

對於無差別攻擊事件發生後，網路上陸續出現恐怖威脅的言論訊息或發文。林宜敬則指出，首先是法律層面，如果訊息本身已觸法，數發部會通知平台將訊息下架。其次，各平台都有社群守則，數發部也會跟平台商討，確保社群守則內容須善盡社會責任，一旦偵測到疑似製造恐慌或不當言論，就會降低觸及率。

另根據蝦皮網頁（12/23更新）指出，為配合行政院打擊詐騙，及符合《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》，蝦皮建立帳戶身分認證機制，以加強核實用戶之真實身分並保障買賣雙方權益。若是賣家需完成蝦皮實名認證，始可繼續販售。若為買家，訂單金額達新台幣五萬元，或以信用卡付款達二十萬元者，需先完成蝦皮實名認證，始可繼續完成訂單。

