張文犯案完整時間軸曝光！4分鐘狂丟20顆汽油、煙霧彈 變裝混人群進中山地下街

中正一分局22日公布偵辦進度，說明張文在台北車站犯案過程。 圖：取自四叉貓(劉宇)臉書

[Newtalk新聞] 發生驚人駭聞北捷隨機殺人案，負責偵辦台北車站犯案的中正一分局，今（22）日公布偵辦進度，說明張文在台北車站犯案過程。警方說明，16時53分張文在租屋處縱火，接著他16時59分他身穿雨衣、攜帶汽油彈走入北捷地下街，隨後戴上防毒面具遮蔽容貌，不管他人安危，4分鐘內丟了20顆煙霧彈與汽油彈；17時27分張文快速變裝混入人群前往中山地下街逃逸，警方也強調，張文預擬犯案計畫長達一年半，數度更換交通方式及變裝，以躲避及拖延警方查緝時間，非常狡猾。

中正一分局今日說明，案發後與中山分局、捷運警察隊與台北市刑大，透過大數據分析與監視器交叉比對偵辦案，發現張文從去年就密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質物品，今年1月再假藉生存遊戲名義，在網購平台買入24顆煙霧彈，11月購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性易燃物品。

19日下午16時53分，張文在租屋處縱火後，於16時59分身穿連身雨衣，拖著裝有汽油彈的行李箱，走進北捷 M8 出入口；隨後迅速更換裝束，並於17時23分抵達 M7 地下街，脫下雨衣，露出內著的戰術背心，戴上防毒面具遮蔽容貌，當時其身旁仍有一名女學生在場。

隨後在17時23分至17時26分間，張文接連丟擲17顆煙霧彈與3顆汽油彈，企圖製造現場混亂；17時26分起，他脫下戰術背心與防毒面具，改穿米黃色外套、背上黑色側背包離開現場，並於17時27分在B2站內偽裝成一般路人，往中山地下街方向逃逸。

對此，警方說明，張文涉嫌預謀犯案極為明顯，數度更換交通方式及變裝，且移動範圍橫跨不同行政區，具有高度流動與隨機性，刻意製造警方偵查斷點，以躲避及拖延警方查緝時間，相當狡猾。

警方進一步強調，所有警察同仁無不希望在意外事故中，能因為警察的勇於犯難、犧牲自我，讓民眾死傷能夠越少越好，最好是沒有死傷，因為保護民眾生命，是警察的天職。

張文身穿雨衣進入捷運站。 圖：警方提供

張文在捷運站內戴上防毒面具並脫下雨衣再次變裝。 圖：警方提供