張文犯案工具大多出自網購！ 北市刑大：持續追查金流與刀具來源

12月19日北市發生隨機殺人攻擊事件，警方調查發現主嫌張文曾在電商平台購買相關用品，其中汽油桶是在蝦皮購物平台購入。不過，蝦皮購物緊急發布聲明澄清，張文確實曾購買民生及戶外用品，但並未在平台上購買犯案用的煙霧彈或大型刀具。台北市刑警大隊今（21）日說明，張文相關做案工具大多都來自網路平台，至於煙霧彈則是以「生存遊戲用途」名義向賣家私訊購買。

北市刑大表示，調查發現兇嫌張文自今年4月起，陸續在網路平台購買戰術手套、防護面具等裝備；並於今年1月中旬透過某平台向貿易商購買一箱共24顆煙霧彈，單顆價格約新台幣2000元，總價約4萬8000元。這批煙霧彈在本次攻擊行動中已全數使用，其中多數於捷運連通道施放，部分在誠品南西店周邊使用。

警方進一步指出，張文以「生存遊戲用途」名義向賣家私訊購買，煙霧彈來源為中國製造。除煙霧彈外，兇嫌也於11月起購買酒精、點火工具等物品，相關工具多來自網路平台。

至於刀具來源及汽油彈是否為自製，警方表示仍在持續清查中，並將進一步追查兇嫌使用的化名帳號及相關金流，若有重大進展，將另行對外說明。

※犯罪行為，請勿模仿

責任編輯／蔡尚晉

