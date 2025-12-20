張文犯案後墜樓亡 疑誠品員工曝：那裡原有大量紙箱

台北市 / 綜合報導

持續帶您來追蹤，台北市昨(19)日晚間發生的無差別攻擊事件，27歲的嫌犯張文，跑進誠品南西百貨內，一路逃到了頂樓，最後是在頂樓上發現張文脫下的裝備，隨即發現人已經墜樓身亡，但就有自稱誠品南西店的員工表示，墜樓地點平時都會堆放大量紙箱，懷疑張文是過去「場勘」時就發現這點，試圖利用紙箱當緩衝，而非一心求死，而警方也沒有發現他留有遺書。

百貨商場發生隨機攻擊事件，民眾倉皇往下逃，還有人嚇到跌倒，只見一名男子倒地，他就是27歲的張文，接連犯下北車及中山，兩起隨機攻擊事件，命危的張文，被緊急放上擔架，緊急送往醫院，昨(19)日晚間，張文先是在北車捷運站犯案後，轉移目標到中山站。

一般來說，一樓正門側門都有出口，但張文進去沒多久，正門已經被警方堵死，他接著直奔六樓，往回收場的位置跳，最後墜樓身亡，台北市警局長李西河說：「(張文)誠品西南店丟煙霧彈，持刀殺人，後來他到頂樓跳樓自殺，這個過程我們全部都有調監視器，了解整個過程，發現他是單一個，都一個人的作為。」

18：38到誠品持刀殺人，接著跳樓自殺，但有自稱誠品南西的員工，發文表示，張文墜樓地點，過去都有對方大量的紙箱，但案發前剛好被清掉，懷疑張文並非想要輕生，而是計劃好要用紙箱當作緩衝，沒想到發生變故，警方目前也沒有找到張文的遺書，詳細動機還要進一步釐清。

原始連結







