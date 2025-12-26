張文犯案後...白目男喊「丟煙霧彈不揪」 屏檢出手下場慘了

即時中心／潘柏廷報導

桃園一名27歲男子張文，上週五（19日）在北捷北車與中山站周邊商圈丟煙霧彈、犯下隨機砍人後墜樓身亡；隔天（20日）凌晨有一名吳姓男網友，在社群貼出「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」等言論。屏東地檢署昨（25）日將其拘提到案，檢察官今（26）日訊問後認定對方涉犯恐嚇公眾等罪嫌，諭知交保新台幣10萬元，限制住居，定期向指定的派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾的言論。

屏東地檢署今日表示，防範恐怖攻擊應變小組日前獲報，被告吳姓成年男子涉嫌在Threads社群平台發表恐嚇公眾言論，旋即指派專責檢察官指揮 嘉義縣警察局刑事警察大隊、屏東縣政府警察局刑事警察大隊等單位從速偵辦。

接著屏檢指出，經查吳男於2025年12月20日凌晨1時許，在其屏東縣住處，經由網際網路設備，登入Threads社群平台，發表內容含有「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽 芽好了」等文字訊息，以此等加害生命、身體之事恐嚇公眾。

經專案小組連日蒐證與清查、過濾相關事證後，持檢察官核發之拘票，於同年月25日拘提被告到案。檢察官在今日訊問後，認被告涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾等罪嫌，諭知被告交保新台幣10萬元，限制住居，定期向指定的派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾的言論。

對此，屏檢強調，本署防範恐怖攻擊應變小組對於發表恐嚇公眾言論的情事， 力求嚴查速辦，呼籲民眾不發送、不轉傳未經查證之訊息，共同守護社會秩序與安寧，遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。

