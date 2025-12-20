張文犯案時序全曝光！警政署長揭「計劃性」隨機傷人：曾問怎到誠品頂樓拍聖誕燈
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯張文共釀4死11傷。對此，警政署長張榮興今（20）日報告案情時序，並初步排除有共犯。他也說，這是有計劃性的隨機傷人案件，嫌犯從12月16日開始，就在大同、中山區騎機車活動，並曾經於18日到南西誠品詢問，要如何到頂樓拍攝耶誕燈造景，但遭到拒絕，嫌犯就是依照計畫進行犯罪行為。
台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。
總統賴清德今赴內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，包括行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥、警政署長張榮興、台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳、交通部長陳世凱、法務部長鄭銘謙、行政院秘書長張惇涵等人與會。
張榮興說明，該案件從19日15時40分至18時50分是一連串犯罪行為。他依序指，15時40分至15時54分嫌犯到北市林森北路、長安東路縱火，造成汽機車毀損；16時05分至16時55分到租屋處縱火；16時59分至17時30分從北捷M8進入M7連通道；於17時23分丟擲煙霧彈並持刀攻擊李姓民眾致死，4分鐘後中正第一分局到現場封鎖並追捕嫌犯。
張榮興表示，17時32分至18時38分嫌犯從中山地下街返回大同區旅館後，再步行到中山誠品南西店；18時38分嫌犯釋放煙霧彈並持刀攻擊蕭姓民眾致死；18時40分現場交通管制警力呼叫線上警力封鎖現場、追捕嫌犯；18時41分至18時50分進入誠品，在4樓持刀攻擊王姓民眾致死；18時50分嫌犯在誠品南側五樓墜樓死亡。
張榮興指出，北捷M區連通道現場遺留生存遊戲17顆煙霧彈、2顆未擊發，另有汽油瓶15瓶、戰術背心、防毒面具與刀劍等，他說，中正第一分局在事發前16時50分接獲有火災報案，並發現縱火痕跡，現場有刀劍4把、已燒毀筆電1台、汽油桶5個，沒有發現手機，警方處理火警時，北捷就發生襲擊，警方也第一時間趕往。
張榮興表示，嫌犯進入誠品南西館步行到頂樓，中山分局18時41分聽到民眾呼救後，立刻入館追擊並通知線上警力圍捕。他也播放監視器影片，可看出嫌犯步行到頂樓時，有7位員警在後追捕。
針對嫌犯住在大同區旅館，張榮興指出，警方搜索後發現汽油彈23瓶、2台已上鎖平板電腦、刀具、雨具、帽子，但也沒有手機。他說，案件發生後第一時間立刻處置，包括台北市機動警力到達現場，也調派保一維安特勤支援，請全國各警察機關加強公共場域安全戒護，目前使用警力共計2388人。
張榮興表示，清查嫌犯背景為87年次未婚，曾擔任志願役，因為酒駕遭汰國軍除；114年7月教召未到，並以妨害兵役通緝中。警方也連夜查訪張嫌父母親、哥哥，並得知有兩年多沒聯絡，家人稱，張嫌自幼對槍械武器感興趣，警方並檢視張嫌父母家中，確實沒有近期生活用品，表示嫌犯都沒有回家。
針對是否有共犯，張榮興表示，從昨天晚上連夜調閱相關監錄影系統，發現嫌犯大多使用機車、步行，沒有跟人聯繫；此外，現場搜索租處、旅館、桃園住家，以及家人，各項狀況，初步沒有發現有共犯。
張榮興指出，至於動機，台北市今天10時30分有發布嫌犯是有計畫隨機襲擊事件，按照計畫來做，就是要隨機殺人，動機繼續了解中。他並透露，嫌犯12月16日開始，就在大同、中山區騎機車活動，也曾經到18日到南西誠品詢問，要到頂樓拍攝耶誕燈造景，但遭到拒絕，嫌犯就是依照計畫做犯罪行為。
關於犯罪工具，張榮興表示，現在明確查出是從「網拍平台」取得，其他刀械、防毒面具還在追查中；有關住宿相關，嫌犯租處是從1月1日承租租屋處，房東、鄰居都說沒有異狀、沒有噪音，繳房租正常，且嫌犯12月17日進入大同區旅館，館方對他沒有特別印象，因為旅館距離南西誠品只有50公尺，也是依照計畫實施隨機襲擊事件。
張榮興也說，筆電、平板是由刑事局、台北市警局持續鑑識，至於嫌犯租處旅館，並無媒體所稱筆記本、手寫文件。
