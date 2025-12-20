張文犯案時序曝！警政署長揭計劃性隨機傷人

警政署長張榮興報告北車北捷隨機襲擊事件的時間序。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

台北車站及捷運中山站周邊十九日發生嚴重隨機傷人事件，警政署長張榮興報告案情時序並初步排除有共犯。

張榮興表示，這是有計劃性的隨機傷人案件，二十七歲嫌犯張文先在北車Ｍ７出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行前往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡，嫌犯就是依照計畫進行犯罪行為。

張榮興指出，北捷Ｍ區連通道現場遺留生存遊戲十七顆煙霧彈、二顆未擊發，另有汽油瓶十五瓶、戰術背心、防毒面具與刀劍等，他說，中正第一分局在事發前十六時五十分接獲有火災報案，並發現縱火痕跡，現場有刀劍四把、已燒毀筆電一台、汽油桶五個，沒有發現手機，警方處理火警時，北捷就發生襲擊，警方也第一時間趕往，目前使用警力共計二千三百八十八人。

張榮興說，清查嫌犯背景為八十七年次未婚，曾擔任志願役，因為酒駕遭國軍汰除；一一四年七月教召未到，並以妨害兵役通緝中。針對是否有共犯，張榮興表示，連夜調閱相關監錄影系統，發現嫌犯大多使用機車、步行，沒有跟人聯繫；此外，現場搜索租處、旅館、桃園住家，以及家人各項狀況，初步沒有發現有共犯。

關於犯罪工具，張榮興提到，現在明確查出是從「網拍平台」取得，其他刀械、防毒面具還在追查中；有關住宿相關，嫌犯租處是從一月一日承租租屋處，房東、鄰居都說沒有異狀、沒有噪音，繳房租正常，且嫌犯十二月十七日進入大同區旅館，館方對他沒有特別印象，因為旅館距離南西誠品只有五十公尺，也是依照計畫實施隨機襲擊事件。