張文犯案時「北車站內0捷警」 游淑慧驚：1小時空窗期

27歲張文19日在台北車站、捷運中山站投擲煙霧彈，並發動隨機攻擊釀包括自己4死11傷慘劇。台北市議員游淑慧昨（22）日深夜在臉書發文指出，「案發時，站內完全沒有捷警人員」，直言是最不可思議的瑕疵。

台北車站危安事件時序 。（圖／翻攝自 游淑慧 台北市議員臉書 ）

游淑慧發文說明，昨召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告，「案發時，站內完全沒有捷警人員」是最不可思議的瑕疵。她坦言，雖不忍苛求第一線同仁，但必須承認有許多需要改進的諸多SOP問題，這也突顯北捷每年20次的事故演練，或許沒有那麼確實和真實。

游淑慧指出，檢討了許多通報上的落差和失誤，也討論了投入預算、升級具AI辨識的監視器議題。「但其中捷運警察的勤務安排，我認為是有瑕疵的。」北捷提供的專案報告有清楚的時序，會議中發現一個奇怪之處，「為什麼站長在警訊後2分鐘就抵達，而同樣應該在站體內巡邏捷警，要9分鐘後才抵達？犯人早已逃逸。在我一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察。」

事後再追查當日台北車站捷運警察隊的勤務安排是，15至17時巡邏勤務和守望勤務各有2名員警負責，但當該班勤務員警離開後，下一班守望勤務則是由18至20時開始，「17點到18點就成為勤務空白時段」，游淑慧直喊難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員。「我不知道為什麼要有一個小時的空白時段？也不知道計畫縝密的張文有沒有事先調查過勤務時間、了解勤務空窗？如果當時站內有捷警，會不會站內就能逮捕張文？這些都讓人質疑。」

不過游淑慧也表示，確實捷運相關維安確實人力吃緊，是我們不忍苛求的原因。雙北117個捷運站，目前由捷運警察220名、4個分隊來共同管轄。從去年年初到現在，平均警力出勤時間約要9分40秒。這些數據都突顯因捷運警察人力不足，影響即時應變時間。「要解決這個問題，根本之道當然是中央能增加捷運警察的編制員額。但即便在現有人力下，捷警也沒有妥善安排勤務規劃，才會讓尖峰重要時段及重要站體內，出現勤務人力空窗。」

張文在捷運站內投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

最後，游淑慧說，張文在捷運站內換裝、穿戴詭異，堂而皇之在M7、M8之間晃了半個多小時，都沒有警察、保全出面了解。而且他還能戴上防毒面具後，旁若無人的在捷運站內丟一顆、兩顆、三顆的煙幕彈，也沒人阻止、又從容離開。這樣的做案過程，市民怎麼能不憂慮我們捷運維安系統的脆弱。

