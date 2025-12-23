張文犯案時「站內0捷警」遭議員質疑 捷警隊：將檢討

台北市 / 綜合報導

台北市19日發生隨機攻擊事件，國民黨台北市議員游淑慧爆料，事發當時台北捷運站內完全沒有捷運警察！因為當天下午3點到5點、6點到8點北捷有巡邏勤務，不過五點到六點卻出現一小時空窗期，因為人在中山站值勤；另外捷運警察與北市警察使用的無線電規格也不同，雙方若在同處執勤無法互相連通，捷警隊也坦言確實有一定困難。

警方荷槍實彈，在捷運站內來回巡視，捷運警察車廂內，車廂內同樣提升維安，捷運警察仔細巡查，確保乘客安全，震驚社會的張文案發生後，捷警繃緊神經，因為不分黨派議員都有質疑聲浪。

台北市議員(國)游淑慧說：「站長在兩分鐘之內就抵達了，而捷運警察到九分鐘之後，而且人犯都已經逃逸了他才抵達，我覺得非常的訝異，他們怎麼在排班的時候，會出現一個小時的這個空窗期。」

雙北捷運117站，由200多名捷運警察共4個分隊負責，平時勤務多為兩兩一組，進行巡邏與守望，巡邏勤務會搭乘捷運在5-6站間來回，守望勤務則會在固定點簽巡，當天下午3點到5點晚間6點到8點，北車都有警力執勤，但中間的5到6點，剛好執行巡邏勤務的警力到了中山站，因次出現1小時空窗期。

台北市議員(國)游淑慧說：「他跟站長在同一個時間抵達的話，是不是就有機會在站內就抓到。」捷運警察隊隊長廖洛育說：「以交錯編排勤務的方式，造成了勤務的罅隙，這一點我們回去會持續來精進跟檢討。」

不只值勤空窗期，警方的無線電也成為關注焦點，捷運警方使用歐規無線電，與北市警方的美規，是否因此拖慢回報時間？不論哪種規格值勤遇到狀況時，都要透過無線電回報勤務中心，再由勤務中心調派支援警力，這部分沒有時間差疑慮，但如果彼此到現場聯繫時，不同規格無線電，只能採用電話或其他通訊軟體，無法靠無線電。

捷運警察隊隊長廖洛育說：「(無線電)在整合上確實有一定的困難。」震驚社會的隨機攻擊事件奪走3人無辜生命，現有制度如何改進，讓社會防護網更健全，是後續相關單位要努力的重要關鍵。

