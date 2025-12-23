張文犯案當下北車內竟「0警力」 她震驚1小時空窗期：不可思議

張文犯下連環攻擊案後，民眾在北捷M8出口獻花替余先生致意。圖／鄒保祥攝

27歲男子張文日前犯下北捷台北車站及中山站連環攻擊案，台北市議員游淑慧針對此事召集北捷及市警局專案報告，赫然發現事發當時北捷站內完全沒有捷警人員，強調雖然不忍苛求第一線同仁，但也必須承認有許多需要改進的問題。對此，捷警隊坦言，當時負責的員警巡邏完M8巡邏箱才發生該起事件，因此事由另一巡簽點的同仁趕赴現場處理。

台北市議員游淑慧21日針對張文連環攻擊案召集北捷及市警局進行專案報告，她在臉書發文表示，自己覺得最不可思議的瑕疵是，「案發時內完全沒有捷警人員」，雖然不忍苛求第一線同仁，但也必須承認有許多需要改進的問題，這也突顯出北捷每年20次的事故演練，或許沒有那麼確實和真實。

針對捷運警察的勤務安排，游淑慧認為是有瑕疵的，從北捷提供的專案報告有清楚的時序「17:23 嫌犯於 M7 出口通道捐血中心前丟擲煙霧彈；17:24 行控中心收到板南線台北車站火警警訊；17:26 站長和保全人員已抵達現場；17:30 嫌犯轉到台北車站大廳層西側通道，再由西側移動式閘門出站；17:33 捷警抵達」。

游淑慧不解，站長在警訊後2分鐘就抵達現場，但同樣應該在站體內巡邏的捷警，要過9分鐘後才抵達，這時犯人早已逃逸，一再詢問北車當時的捷警人力數量時，得到一個驚人的答案，是「0」。也就是說案發當下站內並沒有捷運警察。

游淑慧指出，北車捷警當日的勤務安排是，15-17時巡邏勤務和守望勤務各有2名員警負責，但當該班勤務員警離開後，下一般守望勤務是由18-20時開始，這導致17時到18時之間成為了勤務的空白時段，旅客量最高的捷運台北車站在下班下課尖峰時間裡，竟然沒有捷警人員，這令她感到難以置信。

游淑慧質疑，自己不知道為什麼中間會有1個小時的空白時段，也不知道計畫縝密的張文有沒有事先調查過節警的勤務時間，了解勤務的空窗期，如果當時站內有捷警的話，會不會在站內就能夠將其逮捕。

游淑慧坦言，捷運相關維安人力確實吃緊令人不忍苛責，雙北捷警平均警力出勤時間約9分40秒，這突顯捷警人力不足，影響到即時應變時間，解決問題的根本之道就是中央能增加捷運警察的編制員額，但即便在現有人力之下，捷警也沒有妥善安排勤務規劃，才會讓尖峰重要時段及重要站體內，出現勤務人力空窗。

游淑慧認為，張文在捷運站內換裝、穿戴詭異，堂而皇之在M7、M8之間晃了半個多小時，卻都沒有警察、保全出面了解，而且他還能戴上防毒面具後，旁若無人的在捷運站內連丟3顆煙幕彈，也都沒人阻止從容離開，這樣的做案過程，市民怎麼能不憂慮我們捷運維安系統的脆弱。

對於台北捷警隊人力不足的質疑，北市警捷運警察隊表示，當天同仁在巡邏完M8巡邏箱後，才發生該起事件，因此事發當下是由另一巡簽點趕赴現場處理。

雙北117個捷運站，目前由220名捷運警察，分4個分隊來共同管轄，第一分隊共有45人，重點固守台北車站，據《聯合新聞網》報導，M8巡邏箱每月平均有38班、76人次巡簽，銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎建議應將此事納入案例教育，將「連續投擲煙霧彈製造混亂」納入應變情境。對此，捷警隊允諾，將納入常年訓練課程之中，並定期配合捷運公司辦理多功能災難模擬演練。



