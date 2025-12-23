張文犯案當下北車站內竟0警力？捷警隊長認「勤務空窗」：會負起行政懲處

台北車站、台北捷運中山站外19日晚間發生無查別襲擊事件震撼各界，行政院長卓榮泰20日要求警政署清查第一時間處置作為，為何使歹徒自下午至晚間持續作案。國民黨台北市議員游淑慧22日揭露，台北市政府警察局捷運警察隊勤務安排有瑕疵，捷警當日下午5時至6時竟無人在勤。對此，捷警隊長廖洛育今（23）日未否認，強調身為隊長一定會負起相關行政懲處及必要責任。



警政署20日召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，總統賴清德、卓榮泰親自到場聽取相關部會簡報，卓榮泰表示，歹徒張文19日下午3時許就開始縱火，卻能一直持續作案長達3小時，要求警方清查第一時間處置作為。而後，游淑慧昨日於台北市議會交通委員會專案報告後表示，必須承認有許多需要改進的SOP問題，也突顯台北捷運每年20次的事故演練，「或許沒有那麼確實和真實。」

張文在北車丟擲煙霧彈 捷運警察10分鐘後才姍姍來遲 ​

游淑慧披露，不忍苛求第一線，但捷運警察的勤務安排，她認為有瑕疵。歹徒19日下午5時23分開始在台北車站M7出口通道丟擲煙霧彈，台北車站北捷站長和保全2分鐘後就抵達現場，捷警卻直到5時33分才抵達；她進一步追查，捷警當天勤務安排是下午3時到5時有2名員警負責巡邏和守望，但下一班守望勤務卻是6時才開始，等於歹徒犯案的下午5時到6時，捷警在台北車站是0人在勤。



據台北市政府警察局提供資料，台北車站襲擊案發生後，警方於5時25分接獲報案，最早到場的警力，是原先前往歹徒租屋處處理縱火案的派出所長。對此，廖洛育今日表示，捷運警察隊負責轄區是雙北捷運共117站點，但配置警力203人，外勤168人，而每天捷運系統人流量都高達200萬以上，無法預判案件會在何時、何地或何處發生，只能以交錯編排勤務，以期在案發時最快速趕赴現場。



廖洛育表示，有關勤務安排，捷警會持續精進、檢討，但捷運警察隊警力有限，且隊上人員年齡都偏大，多數接近屆齡，勤務上確實相當辛勞，若外界對案件及捷警有任何指責或要求，「本人身為捷運警察隊的隊長，一定會負起相關的行政懲處，以及必要的責任，不會逃避、勇於承擔，但是請各位外界不要苛責我們捷運警察隊的同仁。」

北捷、警用無線電不同規格 北市議員：匪夷所思

另一方面，有關外傳的捷運警察無線電通訊問題，廖洛育說明，由於捷運大多在地下運作，為求通訊順暢，目前捷警使用的是台北捷運公司的無線電，同時也有建置與轄區分局的警用無線電，接到通報時都能轉報，聯繫上沒有太大問題。不過，由於警用無線電是美國規格，北捷無線電則是歐洲規格，整合上確實有一定困難。



換句話說，儘管台北車站是「四鐵共構」，同時有內政部警政署鐵路警察局、台北市政府警察局捷運警察隊及中正第一分局，但各單位使用的無線電通訊都是不同系統。民眾黨台北市議員張志豪質疑，此問題令人感到匪夷所思，就算使用行動電話溝通，訊號不好時也難以聯繫；如何整合3個單位的無線電系統，以利立即橫向溝通、彼此通報資訊，是警政機關應嚴肅並盡快改進的問題。



