張文犯案當下如果被車撞死？司機會怎樣 律師曝實務層面

台北捷運、中山商圈近日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文最終釀下4死11傷的慘劇。然而有很多網友討論，如果當時誠品南西店有一輛車子直接撞死張文，司機要承擔什麼責任？認為應該不算防衛過當或誤想防衛。對此，律師顏紘頤做出回答，並認為這一難題可以從另一個角度思考。

針對民眾在事件當下開車撞死張文，要負上怎樣的法律責任？顏紘頤直言，「這都是事後往回看才能知道的事」。他表示，沒有人是上帝，人們當下只會看到一個人在路中央向四方丟煙霧彈，就算他拿著刀，沒有衝向車輛攻擊，也還沒開始向人走去，「您怎麼知道他下一步要殺人？」律師指出，若沒有從網路或廣播得知台北車站有人丟了煙霧彈又殺人，您會想到他就是兇手嗎？

就法律實務層面上，顏紘頤表示，大家常常看新聞都知道，如果防衛過當還是會被判刑的，但有免除其刑的機會；如果是，人家只是在拍戲，結果你把它當作真的兇殺案的「誤想防衛」，結果可能更慘，明明是想做好事卻讓自己身陷囹圄變成壞事，這也讓人質疑，民眾如何敢在第一時間做出行動。

顏紘頤認為，這樣的難題可以從另一個角度思考：「人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利，而不是單純將正當防衛當作阻卻違法事由而已。」律師指出，如果是從自我保護的角度思考，是否只能對當下不法侵害才能反擊？若判斷基準改成，不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否會比較好一點？

他表示，讓被侵害的被害人可以有更充裕的合法空間與彈性手段保護自己，而不用在保護自己的時候還要擔心動輒得咎，怕被法律處罰，這才是讓人信賴的法律，認為這問題真的值得大家來思考。

