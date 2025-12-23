張文犯案當下無警察？捷運警察隊長認了

19日北車、中山發生隨機殺人案造成4人死亡，事後被發現案發時，站內完全沒有捷警人員。（示意圖） 圖：台北捷運／提供

[Newtalk新聞] 19日北車、中山發生隨機殺人案造成4人死亡，事後被發現案發時，站內完全沒有捷警人員，且事發當下也被質疑，無線電失靈，沒能立刻掌握情況，讓群眾只能驚慌逃竄，對此，捷運警察隊隊長廖洛育坦承，警力確實是有限，且年紀偏大；另外，雖然北捷和警察的無線電規格不同，但當時沒有失靈，聯繫並無太大問題。

國民黨台北市議員游淑慧昨日召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告表示，捷運警察的勤務安排有瑕疵，「我一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察」，每日北捷警隊的巡邏勤務安排為15至17時，下一班守望勤務則是由18至20時開始，等於在17點到18點這個尖峰時段為勤務空白時段。

廣告 廣告

對此，廖洛育坦承，捷運警察隊的人力確實有限，且隊上同仁年紀偏大、多數均已屆齡，所以在執行勤務上相當辛勞。目前負責的轄區範圍是雙北捷運共117個站，目前警力為203名、外勤同仁共168名，考量到每天捷運系統的人流量高達200萬以上，無法預判案件發生於何時、何地，因此採交錯編排勤務的方式，並在案件發生時盡快速度趕到現場，不過也因此造成北捷案發時出現無警的狀況。

此外，捷運警察也被質疑，事發當下無線電失靈，沒能立刻掌握情況，讓民眾只能驚慌逃竄。對此，廖洛育表示，考量到捷運端的地下以及車廂在軌道中行駛緣故，為求通訊順暢，所以本隊使用的是捷運公司的無線電，但跟轄區分局和新北市政府警察局也都有建置警用無線電。

儘管警察局所用無線電的是美規、捷運公司則是歐規，在整合上有一定的困難，但此次事件發生時，本隊包含轄區分局和新北市政府警察局、捷運公司均同步在第一時間接到通報，故在聯繫並無太大問題。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄男涉揚言攻擊小港機場 法院裁准羈押

北車中山砍人案餘悸猶存！北捷再傳炸彈預告 台鐵同步強化警備