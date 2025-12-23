張文犯案當下… 游淑慧驚爆「北車站內0捷警」：出現勤務人力空窗

台北市發生隨機殺人案後，圖為警方在捷運站內部署警力戒備。（資料照／陳君瑋攝）

北市隨機殺人案震撼社會，27歲兇嫌張文在捷運台北車站、中山站商圈，造成多人死傷，各地維安升級。不過，台北市議員游淑慧昨（22日）深夜在臉書爆出，這次的事件應變中，她發現即便在現有人力下，捷警也沒有妥善安排勤務規劃，在於尖峰重要時段及重要站體內，「出現勤務人力空窗」，經她一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案「是0，也就是案發當下站內並沒有捷運警察。

游淑慧昨深夜發文先是提到，昨召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告，坦白說雖然不忍苛求第一線同仁，但需要改進的諸多SOP問題也存在，這也突顯北捷每年20次的事故演練，或許沒有那麼確實和真實，在專案報告中檢討了許多通報上的落差和失誤，也討論了投入預算、升級具AI辨識的監視器議題。

但游淑慧坦言，捷運警察的勤務安是「有瑕疵的」，目前雙北117個捷運站，由捷運警察220名、4個分隊來共同管轄，從去年年初到現在，平均警力出勤時間約要9分40秒，這些數據都突顯因捷運警察人力不足，影響即時應變時間，至於要解決這個問題，根本之道當然是中央能增加捷運警察的編制員額。

在此事件的應變中，游淑慧說，即便在現有人力下，捷警也沒有妥善安排勤務規劃，在於尖峰重要時段及重要站體內，出現勤務人力空窗；另從專案報案中列出的事件發生時序，她發現一個奇怪之處，「為什麼站長在警訊後2分鐘就抵達，而同樣應該在站體內巡邏捷警，要9分鐘後才抵達？」

經過一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，游淑慧表示，「得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察」，事後再追查當日台北車站捷運警察隊的勤務安排是，15至17時巡邏勤務和守望勤務各有2名員警負責，但當該班勤務員警離開後，下一班守望勤務則是由18至20時開始，意味著17點到18點就成為勤務空白時段；這令她直喊難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員。

游淑慧表示，捷運相關維安確實人力吃緊，是不忍苛求的原因，但張文在捷運站內換裝、穿戴詭異，堂而皇之在M7、M8之間晃了半個多小時，都沒有警察、保全出面了解，且還能戴上防毒面具後，旁若無人的在捷運站內丟一顆、兩顆、三顆的煙幕彈，也沒人阻止、又從容離開，這樣的做案過程，細思極恐後，市民怎麼能不憂慮捷運維安系統的脆弱。

